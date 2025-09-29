صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
انسانی سمگلرز کی ریڈ بک

ایف آئی اے نے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلرز کی 13ویں ریڈ بک جاری کی ہے‘ جس میں سات خواتین سمیت 143 سمگلرزکے نام شامل ہیں۔ گوجرانوالہ زون کو سب سے زیادہ‘ 70 جبکہ لاہور زون کو 14 اور اسلام آباد زون کو 25 انسانی سمگلرز مطلوب ہیں۔ انسانی سمگلنگ پاکستان کا ایک بڑا سماجی مسئلہ ہے۔ سمگلرز اپنے مالی فائدے کی خاطر انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کرتے ہیں اور ہر سال سینکڑوں افراد کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ تاہم متعلقہ حکام کو ریڈبک کے ساتھ داخلی کمزوریوں پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ سال امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ میں انسانی سمگلنگ کے خاتمے کیلئے پاکستانی حکومت کی کاوشوں کو کم از کم معیارات سے بھی نیچے قرار دیا تھا۔ اسی طرح گزشتہ دنوں جعلی امیگریشن میں ملوث دو اہلکار گرفتار کیے گئے‘جبکہ گزشتہ سال سمگلنگ میں ملوث ایف آئی اے کے تین درجن اہلکار برخاست کیے گئے ۔

یہ اس امر کا اظہار ہے کہ اس مافیا کی جڑیں کس قدر گہری ہیں۔ حالیہ دنوں میں جاپان سے ایک جعلی فٹ بال ٹیم کے ڈی پورٹ کیے جانے اور فیصل آباد سے مارشل آرٹس ٹیم کی آڑ میں بیرونِ ملک جانے کی کوشش کو ناکام بنانے کے واقعات پیش آئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سمگلرز اب جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر متعلقہ محکموں کو کالی بھیڑوں سے پاک کر کے انسانی سمگلروں کے خلاف بلاتفریق کارروائیاںعمل میں لائی جائیں تو اس حوالے سے نمایاں کامیابی مل سکتی ہے۔

