دوٹوک جواب!
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارتی وزیر خارجہ کی ہرزہ سرائی کا پاکستانی سفارتکار نے مسکت جواب دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی حیثیت ایک محترم عالمی فورم کی ہے جہاں مندوبین اختلافِ رائے کے اظہار کیلئے بھی سفارتی زبان کا لحاظ رکھتے ہیں مگر بھارتی وزیر خارجہ کی بدزبانی پر سفارت سے زیادہ ہندوتوا کی سیاست کا اثر تھا۔ اس سے قبل وزیراعظم پاکستان نے بھی اسی فورم سے خطاب کیا مگر الفاظ کا چناؤ موقع محل کی مناسبت سے بہترین تھا‘ تاہم مودی سرکار کے نمائندے کی زبان توہین آمیز اور الزام تراشیوں سے لتھڑی ہوئی تھی۔ جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو اب دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کون دہشت گردی کا محرک اور کون اس کا شکار۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی پاکستان اور اس خطے کے دیگر ممالک سے لے کر کینیڈا‘ امریکہ اور یورپی ممالک تک پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بلوچستان سمیت کئی علاقوں میں بھارتی دہشت گردی کے تانے بانے ملتے ہیں۔ بھارتی نیوی کا حاضر سروس افسر‘ کلبھوشن یادیو بھارتی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سکیورٹی اداروں نے ایک اور بھارتی سپانسرڈ دہشتگردی کے واقعے کا سراغ لگایا جس میں ایک خلیجی ملک سے بھارتی ایجنٹوں نے پاکستان میں ایک قتل کے واقعے کی منصوبہ بندی کی‘ یہاں کرائے کے قاتلوں کو بھرتی کیا اور سندھ کے علاقے بدین میں ایک شخص کو قتل کروایا۔
ایسے کتنے ہی واقعات ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں جو بھارتی دہشت گردی کی فردِ جرم ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے خلاف بھارتی الزام تراشی کی بات ہے تو ان بے بنیاد اور بے وزن الزامات کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ بھارتی الزامات کی سیاست پٹ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی مودی سرکار کا بھارت علاقائی اور عالمی منظر نامے پر بدترین تنہائی اور سفارتی رسوائی کا شکار ہے۔ پچھلے دو‘ ایک سال کے دوران ایسے واقعات تسلسل سے نظر آتے ہیں جنہوں نے بھارت کے علاقائی تھانیدار بننے کے خواب کو تہس نہس کر دیا۔ مغرب کی نظر میں چین کی ہم سر ایشیائی طاقت دکھائی دینے کے شوق نے پہلے بھارت کو چین سے پٹوایا‘ پھر بنگلہ دیش میں نوجوانوں کے ہاتھوں حسینہ واجد کا اقتدار مشتِ خاک ثابت ہوا۔ مودی سرکار نے پہلگام ڈرامے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کیلئے خوفناک رسک لیا اور بدترین ذلت اٹھائی۔ اب لداخ میں نوجوانوں کی شورش زور پکڑ چکی ہے اور غیر معمولی اثرات کی حامل دکھائی دیتی ہے۔ عالمی محاذ وں پر دیکھا جائے تو امریکہ بھی بھارتی فریب سے نکل چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کا 50 فیصد تجارتی ٹیرف بھارت کیلئے آخری جھٹکا نہیں تھا کہ ہنرمند ملازمتوں کے امریکی ویزے‘ جن میں سے 70 فیصد سے زائد بھارتی شہریوں کو ملتے تھے‘ کی سالانہ فیس میں 4900 فیصد اضافہ اور بھارتی ادویات کی درآمد پر 100 فیصد امپورٹ ٹیکس کا تازہ ترین فیصلہ۔
اس صورتحال میں بھارت اپنے علاقائی تھانیدار بننے کے خواب کے سامنے خستہ وخجل خوار کھڑا ہے اور بھارتی الزام تراشی ایسا پھونپو بن چکی ہے جو دنیا کی سمع خراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی۔ معرکہ حق میں بے مثال فتح پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف بن چکی اور عالمی سطح پر پاکستان کی قدر ومنزلت میں دُونا اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا حالیہ دورۂ سعودی عرب اور امریکہ میں حاصل ہونے والی کامیابیاں اس کی مثال ہیں۔ تاہم پاکستان امن کی اہمیت اور دیرپا مسائل کے حل کی ضرورت سے غافل نہیں۔ وزیراعظم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا تھا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے‘ اب ہم اپنے خطے میں امن کی جیت کے خواہاں ہیں اور اس اسمبلی کے سامنے یہ میری سنجیدہ اور مخلص پیشکش ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب مسائل پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کیلئے تیار ہے۔ اس پیشکش کے جواب میں بھارتی مندوب کی ہرزہ سرائی اور الزام تراشی مودی سرکار کی نفرت انگیز سیاسی فکر کی علامت ہے۔