وسطی ایشیا کیساتھ تجارت

مالی سال 2024-25ء کے دوران پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان دوطرفہ تجارت سالانہ بنیادوں پر 25 فیصد اضافے سے دو ارب 41 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس دو طرفہ تجارت میں پاکستانی برآمدات کا حجم ایک ارب 77 کروڑ ڈالر رہا جبکہ درآمدات 64کروڑ ڈالر رہیں‘ جو ملکی معیشت کیلئے حوصلہ افزا اشارہ ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں پاکستان کی قازقستان اور ازبکستان کے ساتھ تجارت میں کچھ بہتری آئی ہے مگر اس میں مزید اضافے کے امکان موجود ہیں۔

وسطی ایشیائی ریاستوں نے 2024ء میں چین کے ساتھ 95 ارب ڈالر سے زائد کی تجارت کی۔ وسطی ایشیائی ریاستوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری ترقی کے باعث خوراک‘ ادویات‘ تعمیراتی سامان اور ٹیکنالوجی کی طلب موجود ہے ان اشیا کو برآمد کر کے پاکستان وسطی ایشیا کی بڑی مارکیٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ قازقستان اور ترکمانستان تیل‘ گیس اور توانائی کے بڑے ذخائر رکھتے ہیں‘ ان ممالک سے ہم اپنی توانائی ضروریات پوری کرسکتے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق‘ کوشش کی جائے تو پاکستان اور وسطی ایشیا کی تجارت کا حجم چند برسوں میں پانچ سے سات ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے‘ لیکن اس کیلئے حکومتی سطح پر سنجیدہ اقدامات بہت ضروری ہیں۔

