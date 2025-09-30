صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
کرکٹ میں سیاست

ایشیا کپ کے فائنل میں بھارتی کرکٹ ٹیم کا انتہا پسندانہ رویہ شائقین کرکٹ کیلئے باعث تشویش ہے۔ بھارتی ٹیم نے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر سے ٹرافی لینے سے انکار کر کے ثابت کیا کہ وہ سپورٹس مین سپرٹ سے خالی اورتعصب اور انتہا پسندی سے آلودہ ہے۔کھیل کے میدان میں ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا جو بھارت کے متعصب رویے کے باعث ایشیا کپ میں دیکھنے کو ملا۔ یہ طرزِ عمل کسی سپورٹس ٹیم کا نہیں انتہا پسند ذہنیت کا غماز تھا۔ دنیا بھر میں کھیلوں کو امن‘ رواداری اور تعلقات بہتر بنانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔پاکستان اور بھارت کی اپنی تاریخ میں کرکٹ ڈپلومیسی ایک اہم باب ہے‘ مگر بی جے پی سوچ کے زیر اثر بھارت کی موجودہ کرکٹ ٹیم کھیل سے نفرت کے ایجنڈے کو ہوا دینے کا کام لے رہی ہے۔

اس منفی رویے کے بعد ایشین کرکٹ کونسل کا بھارتی ٹیم کو ٹرافی نہ دینے اور معاملے کو آئی سی سی میں لے جانے کا فیصلہ منطقی اور درست ہے۔آئی سی سی کو چاہیے کہ بھارت کی جانب سے کرکٹ کے حسن کو مسخ کرنے کی اس بھیانک کوشش کا سخت نوٹس لے اور اقدامات کرے بصورت دیگر یہ اندیشہ خارج از امکان نہیں کہ کرکٹ کے میدان سیاسی اکھاڑوں میں تبدیل ہو جائیں اور جنٹلمین کا کھیل نفرت اور تعصب کی نذر ہو جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی سی کرکٹ کی روح کو بچانے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے یا بھارتی دباؤ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ کرکٹ کیلئے بڑی بدقسمتی ہو گی اور اس کے منفی اثرات شاید کبھی دور نہ ہو سکیں۔

