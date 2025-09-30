کرکٹ میں سیاست
ایشیا کپ کے فائنل میں بھارتی کرکٹ ٹیم کا انتہا پسندانہ رویہ شائقین کرکٹ کیلئے باعث تشویش ہے۔ بھارتی ٹیم نے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر سے ٹرافی لینے سے انکار کر کے ثابت کیا کہ وہ سپورٹس مین سپرٹ سے خالی اورتعصب اور انتہا پسندی سے آلودہ ہے۔کھیل کے میدان میں ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا جو بھارت کے متعصب رویے کے باعث ایشیا کپ میں دیکھنے کو ملا۔ یہ طرزِ عمل کسی سپورٹس ٹیم کا نہیں انتہا پسند ذہنیت کا غماز تھا۔ دنیا بھر میں کھیلوں کو امن‘ رواداری اور تعلقات بہتر بنانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔پاکستان اور بھارت کی اپنی تاریخ میں کرکٹ ڈپلومیسی ایک اہم باب ہے‘ مگر بی جے پی سوچ کے زیر اثر بھارت کی موجودہ کرکٹ ٹیم کھیل سے نفرت کے ایجنڈے کو ہوا دینے کا کام لے رہی ہے۔
اس منفی رویے کے بعد ایشین کرکٹ کونسل کا بھارتی ٹیم کو ٹرافی نہ دینے اور معاملے کو آئی سی سی میں لے جانے کا فیصلہ منطقی اور درست ہے۔آئی سی سی کو چاہیے کہ بھارت کی جانب سے کرکٹ کے حسن کو مسخ کرنے کی اس بھیانک کوشش کا سخت نوٹس لے اور اقدامات کرے بصورت دیگر یہ اندیشہ خارج از امکان نہیں کہ کرکٹ کے میدان سیاسی اکھاڑوں میں تبدیل ہو جائیں اور جنٹلمین کا کھیل نفرت اور تعصب کی نذر ہو جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی سی کرکٹ کی روح کو بچانے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے یا بھارتی دباؤ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ کرکٹ کیلئے بڑی بدقسمتی ہو گی اور اس کے منفی اثرات شاید کبھی دور نہ ہو سکیں۔