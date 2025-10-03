صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
تجارتی خسارہ

وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی (جولائی تا ستمبر) میں تجارتی خسارہ نو ارب 36 کروڑ ڈالر سے زائد ہو گیا‘ جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 33فیصد زیادہ ہے۔ تجارتی خسارہ زرِمبادلہ کے ذخائر کو کمزور کرتا‘ روپے پر دباؤ بڑھاتا‘ مہنگائی کو ہوا دیتا اور قرضوں کے بوجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ جب درآمدات کا حجم مسلسل بڑھتا رہے اور برآمدات سکڑتی جائیں تو اس کا نتیجہ معیشت کی کمزوری اور عوام کیلئے مزید مشکلات کی صورت میں نکلتا ہے۔ برآمدات میں کمی کی بنیادی وجہ صنعتی و زرعی شعبے کی زبوں حالی ہے۔ توانائی بحران‘ مہنگی بجلی وگیس‘ بار بار بدلتی ٹیکس پالیسیوں‘ سرخ فیتے اور غیر یقینی معاشی ماحول نے کاروبار کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ تجارتی خسارے پر قابو پانے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات ضروری ہیں۔

برآمدات کو بڑھانے کیلئے صنعتوں کو سستی توانائی‘ ٹیکس میں مراعات اور جدید ٹیکنالوجی فراہم کی جانی چاہیے۔ زرعی اصلاحات کے ذریعے غذائی اجناس کی مقامی پیداوار میں اضافہ کیا جائے تاکہ درآمدی انحصار کم ہو۔ غیر ضروری اور پُرتعیش درآمدات کو محدود کیا جائے اور برآمدات میں تنوع لاتے ہوئے نئی منڈیوں پر توجہ دی جائے تو اس خسارے کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر بروقت اور مؤثر پالیسی اقدامات نہ کیے گئے تو بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ ملکی معیشت کیلئے تباہ کن ثابت ہوگا۔

