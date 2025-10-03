تجارتی خسارہ
وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی (جولائی تا ستمبر) میں تجارتی خسارہ نو ارب 36 کروڑ ڈالر سے زائد ہو گیا‘ جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 33فیصد زیادہ ہے۔ تجارتی خسارہ زرِمبادلہ کے ذخائر کو کمزور کرتا‘ روپے پر دباؤ بڑھاتا‘ مہنگائی کو ہوا دیتا اور قرضوں کے بوجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ جب درآمدات کا حجم مسلسل بڑھتا رہے اور برآمدات سکڑتی جائیں تو اس کا نتیجہ معیشت کی کمزوری اور عوام کیلئے مزید مشکلات کی صورت میں نکلتا ہے۔ برآمدات میں کمی کی بنیادی وجہ صنعتی و زرعی شعبے کی زبوں حالی ہے۔ توانائی بحران‘ مہنگی بجلی وگیس‘ بار بار بدلتی ٹیکس پالیسیوں‘ سرخ فیتے اور غیر یقینی معاشی ماحول نے کاروبار کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ تجارتی خسارے پر قابو پانے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات ضروری ہیں۔
برآمدات کو بڑھانے کیلئے صنعتوں کو سستی توانائی‘ ٹیکس میں مراعات اور جدید ٹیکنالوجی فراہم کی جانی چاہیے۔ زرعی اصلاحات کے ذریعے غذائی اجناس کی مقامی پیداوار میں اضافہ کیا جائے تاکہ درآمدی انحصار کم ہو۔ غیر ضروری اور پُرتعیش درآمدات کو محدود کیا جائے اور برآمدات میں تنوع لاتے ہوئے نئی منڈیوں پر توجہ دی جائے تو اس خسارے کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر بروقت اور مؤثر پالیسی اقدامات نہ کیے گئے تو بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ ملکی معیشت کیلئے تباہ کن ثابت ہوگا۔