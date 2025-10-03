صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دہشت گردی میں اضافہ

سکیورٹی امور سے متعلق ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کی تیسری سہ ماہی میں دوسری سہ ماہی کے مقابلے میں دہشت گردی کے واقعات میں 47 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ ان تین مہینوں کے دوران ملک بھر میں دہشت گردی کے 329 واقعات رپورٹ ہوئے جن میں 219بے گناہ شہری اور 166 سکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ یہ اعدادوشمار واضح کرتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کی لہر نہ صرف برقرار ہے بلکہ اس میں شدت آرہی ہے‘ بالخصوص خیبرپختونخوا اور بلوچستان کو دہشت گرد گروہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا ہے۔ خیبرپختونخوا میں دوسری سہ ماہی کے مقابلے میں دہشت گردی کے واقعات میں 64 فیصد اضافہ ہوا جبکہ بلوچستان میں یہ شرح 21 فیصد رہی۔ دوسری جانب تمام تر چیلنجز کے باوجود سکیورٹی فورسز ملک دشمن عناصر کے خلاف مسلسل مصروفِ عمل ہیں۔

البتہ اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جنگ صرف سکیورٹی فورسز کی نہیں‘ بلکہ عوام کو بھی اس میں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا ہو گا۔ جب تک عوام بالخصوص مذہبی‘ قبائلی اور سیاسی حلقے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے حوالے سے یکسو نہیں ہوتے‘ اس وقت تک اس کو مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ملک سے دہشت گردی کے مستقل تدارک کیلئے جہاں حکومت کو ایک مربوط حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے وہیں ہر شہری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھے اور دہشت گردوں کے خلاف ریاستی اداروں کیساتھ کھڑا ہو۔

