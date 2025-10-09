صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
اداریہ
ڈاکٹروں کا ’ برین ڈرین‘

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ہر سال ملک میں تربیت پانے والے 50 سے 60 فیصد ڈاکٹر یہاں خدمات انجام دینے کے بجائے بیرونِ ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ نصف سے زائد ڈاکٹروں کی مسلسل ہجرت ملک کے صحت کے نظام کیلئے سنگین خطرے کی علامت ہے۔ اس صورتحال کو مزید سنگین بنانے والا پہلو یہ ہے کہ خواتین ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد تعلیم مکمل کرنے کے بعد پریکٹس نہیں کرتی جس سے ملک میں ماہر طبی عملے کی دستیابی مزید کم ہو جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں 1300 مریضوں کیلئے ایک ڈاکٹر دستیاب ہے جبکہ عالمی ادارۂ صحت کے مطابق یہ تناسب کم از کم 2.5 ڈاکٹر فی ایک ہزار افراد ہونا چاہیے۔

اس واضح فرق سے ظاہر ہے کہ ملک میں صحت عامہ کا نظام پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے۔ ضروری ہے کہ حکومت فوری طور پر اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرے۔ ڈاکٹروں کیلئے معقول تنخواہیں‘ محفوظ اور باوقار ورک انوائرمنٹ‘ جدید تربیتی مواقع اور ترقی کا شفاف نظام فراہم کیا جائے۔ سرکاری خرچ پر تعلیم پانے والے ڈاکٹروں کیلئے یہ شرط رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کم از کم پانچ سال ملک میں ضرورخدمات انجام دیں۔ اگر اس ضمن میں بروقت اقدامات نہ کیے گئے توآنے والے برسوں میں  ڈاکٹروں کی عدم دستیابی کا مسئلہ مزید سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے۔

