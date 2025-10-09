پنجاب میں بلدیاتی انتخابات
الیکشن کمیشن نے پنجاب میں دسمبر کے آخری ہفتے میں بلدیاتی انتخابات کرانے کاکہا ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ جمہوری عمل کی بحالی کی جانب ایک اہم پیش رفت بھی ہے۔ بلدیاتی اداروں کی اہمیت کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ جمہوری نظام کی اصل روح اسی میں مضمر ہے کہ عوامی نمائندگی نچلی سطح تک پہنچے تاکہ عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں۔مغربی جمہوری ممالک میں مقامی سطح پر ترقیاتی سرگرمیاں‘ سکول‘ ہسپتال اور دیگر امور‘ جن کا تعلق شہریوں کی روز مرہ زندگی سے ہے ‘ ان کا انتظام وانصرام مقامی حکومتوں ہی کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے‘ مگر ہمارے ملک میں یہ نظام تسلسل اور استحکام سے محروم رہاہے۔
آئین کے آرٹیکل 140اے کے مطابق مقامی حکومتوں کا قیام صوبائی حکومتوں کی آئینی ذمہ داری ہے مگر ہمارے ہاں اس ذمہ داری کو سیاسی وجوہات کی بنا پر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ ملک میں بلدیاتی ادارے فعال ہوں گے تو عوامی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ نچلی سطح پر قیادت کے ابھرنے کا عمل بھی تیز ہو گا۔ پنجاب میں آخری لوکل گورنمنٹ کی مدت 31دسمبر 2021ء کو ختم ہو گئی تھی‘ جس کے بعد صوبائی حکومتوں کی غیرسنجیدگی کی وجہ سے صوبے میں کوئی نئی مقامی حکومت وجود میں نہیں آ سکی۔ اب جبکہ الیکشن کمیشن نے حتمی فیصلہ دے دیا ہے‘ مزید کسی حیل و حجت یا قانونی موشگافی کے بجائے پنجاب حکومت کوحلقہ بندیوں اور انتظامی تیاریوں کو بروقت مکمل کر کے انتخابی عمل کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔