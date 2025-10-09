دہشت گردی کا المناک واقعہ
خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع ایک بار پھر دہشت گردی کا ہدف بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ضلع اورکزئی میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر ایک کارروائی میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر سمیت 11 فوجی جوان وطن پر قربان ہو گئے جبکہ آپریشن کے دوران 19بھارتی سپانسرڈ خوارج کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ رواں سال دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سکیورٹی امور سے متعلق ایک بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یکم جنوری 2025ء سے اب تک پاکستان میں دہشت گردی کے 802 واقعات میں 503سویلین اور 895 سکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے۔ اہم بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے 50 فیصد سے زائد (402) واقعات خیبر پختونخوا جبکہ 45 فیصد بلوچستان میں پیش آئے۔ یہ ایک کھلا راز ہے کہ پاکستان کے مغربی سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کی ایک بڑی وجہ ان علاقوں کا افغان سرحد سے ملحق ہونا ہے‘ جہاں دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے اور پناہ گاہیں میسر ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں امن اور حکومت کے استحکام کیلئے ہر ممکن کوشش کی اور بدلے میں افغانستان سے ہمیشہ یہی چاہا کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔
طالبان کی عبوری حکومت نے اگرچہ اس کا یقین بھی دلایا مگر دہشت گردی کے مسلسل بڑھتے واقعات اس امر پہ شاہد ہیں کہ افغانستان نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں۔ محض پاکستان ہی نہیں افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک کو اُس کے حوالے سے یہی خدشات ہیں اور ان خدشات کا اظہار دو روز قبل ہونے والے ماسکو فارمیٹ کے ساتویں اجلاس کے اعلامیہ سے بھی ہوتا ہے‘ جس میں پاکستان‘ روس‘ چین‘ ایران اور وسطی ایشیائی ممالک نے افغانستان میں کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان قیادت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کیلئے اقدامات کرے۔
دوسری جانب یہ حقیقت بھی دنیا پر عیاں ہو چکی کہ پاکستان میں امن‘ استحکام اور ترقی کے دشمن انتہا پسند گروہوں کی پشت پر بھارت کھڑا ہے‘ وہی ان گروہوں کی مالی اور مادی سپورٹ کرتا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ اور غیر ملکی سفارتخانوں کو متعدد مواقع پر پیش کیے گئے ڈوزیئرز دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارتی عمل دخل کو شواہد کے ساتھ واضح کر چکے ہیں۔تاہم بدقسمتی سے اس ضمن میں اقوام متحدہ‘ عالمی اداروں اور بااثر طاقتوں کا ردِعمل مایوس کن رہا؛ یہی سبب ہے کہ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں علاقائی استحکام اور باہمی تعلقات میں قابلِ ذکر پیشرفت نہیں ہوسکی۔ اگر انسدادِ دہشت گردی کے ضمن میں داخلی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات کسی شک و شبہ کے بغیر کہی جا سکتی ہے کہ ملکی سکیورٹی ادارے دہشت گردی کے خلاف پُرعزم ہیں اور ان سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔
ماضی کی نسبت آج ان کے پاس دہشت گردی سے نمٹنے کا زیادہ تجربہ ہے جبکہ بہتر آپریشنل صلاحیت اور نگرانی کے متعدد وسائل بھی؛ البتہ جس چیز کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے وہ وفاق اور صوبوں میں کوآرڈی نیشن ہے‘ بالخصوص مرکز اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت میں انسدادِ دہشت گردی کی حکمت عملی پر پائے جانے والے اختلافات سب پر عیاں ہیں۔ کے پی حکومت کی تبدیلی میں بھی اس عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کے تدارک کے لیے سب سے اہم ہتھیار یکسوئی ہے‘ جس کا اس وقت فقدان ہے۔ اس حوالے سے وفاق اور صوبوں میں تعاون بڑھانے اور حکمتِ عملی پر اتفاقِ رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں سکیورٹی کے نئے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی ہم آہنگی ازحد ضروری ہے۔ قیام امن ایک مشترکہ ذمہ داری ہے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب تمام فریق بخوبی اپنا فرض ادا کریں۔