مہنگائی میں اضافہ
وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق نو اکتوبر کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے کے دوران 21اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں سالانہ بنیادوں پر 4.34فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں معمولی اضافہ بھی کم آمدنی والے طبقات کیلئے ان اشیا کی فراہمی مشکل بنا دیتا ہے۔ ملک میں آنے والے حالیہ سیلاب میں لاکھوں افراد کے ذریعۂ روزگار تباہ ہونے سے انکی معاشی سکت بالکل جواب دے چکی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق ملک کی تقریباً 45فیصد آبادی خطِ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے‘ اور صرف گزشتہ تین برسوں میں غربت کی شرح میں سات فیصد اضافہ ہوا ہے۔
ایسے حالات میں حکومت کونہ صرف ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے تدارک کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے بلکہ عوام کی معاشی سکت کی بحالی کو بھی اپنی ترجیح بنانا چاہیے۔ ملک میں مہنگائی کی موجودہ صورتحال کے پیشِ نظر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کی نگرانی کا مضبوط نظام‘ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی‘ زرعی پیداوار میں اضافے کیلئے عملی اقدامات اور عوام کی آمدنی بڑھانے کے ٹھوس منصوبے ناگزیر ہیں۔ اس ضمن میں بروقت اور مؤثر حکمتِ عملی نہ اپنانے کی صورت میں مہنگائی کا یہ دباؤ معاشی ہی نہیں بلکہ سماجی استحکام کیلئے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔