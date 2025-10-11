صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
سعودی وفد کا دورہ

سعودی عرب کے اعلیٰ سطحی کاروباری وفد کا دورۂ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ دورے کے دوران سعودی وفد کی وزیراعظم شہباز شریف‘ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ہونیوالی ملاقاتیں‘ اہم معاہدوں پر دستخط اور سرمایہ کاری کے نئے امکانات اس بات کی دلیل ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب اپنے برادرانہ تعلقات کو عملی اقتصادی شراکت داری میں ڈھالنے کے لیے پُر عزم ہیں۔ وفد کی وزیراعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں توانائی‘ ہاؤسنگ‘ زراعت‘ لائیو سٹاک‘ انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر بات چیت کی گئی ۔

اسی طرح دورۂ سندھ کے دوران حکومتِ سندھ کی طرف سے سعودی وفد کو زراعت‘ معدنیات‘ توانائی‘ انفراسٹرکچر اور سیاحت کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی‘ جن میں تھر کول‘ این ای ڈی ٹیکنالوجی پارک اور ہاکس بے اور کینجھر جھیل کے ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ کے الیکٹرک کے شیئرز کی خرید و فروخت اور توانائی کے شعبے میں تعاون سے متعلق دو اہم یادداشتوں پر دستخط توانائی بحران کے حل اور بجلی کے ڈھانچے میں بہتری کی طرف ایک مثبت پیشرفت ہیں۔ پاکستان اپنی معاشی بحالی کے سفر میں سعودی عرب کو ایک کلیدی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے۔ اگر حالیہ دورے کے دوران طے پانیوالے معاہدوں پر سنجیدگی سے عملدرآمد کیا گیا تو یہ دورہ ملک عزیز کیلئے معاشی استحکام‘ توانائی تحفظ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔

