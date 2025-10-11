دہشت گردی اور سیاسی ابہام
ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے اسباب‘ سیاسی ابہام کے پیدا کردہ خدشات اور ہمسایہ ملک افغانستان کی جانب سے پاکستان کو لاحق خطرات کے حوالے سے قومی نقطہ نظر کو واضح کرتی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندی کی بڑھتی کارروائیوں کی ایک وجہ سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان واضح کرنا چاہتی ہیں کہ خوارج دہشت گرد اور ان کے سہولت کار‘ چاہے وہ کوئی بھی ہو‘ کسی بھی عہدے پر ہو‘ پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایسے پانچ عوامل کا ذکر کیا جن کی وجہ سے دہشت گردی ملک سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان میں نیشنل ایکشن پلان پر عملدرآمد نہ ہونا‘ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور قوم کو سیاست میں الجھانا‘ افغانستان میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے ٹھکانے‘ دہشت گردوں کیلئے محفوظ پناہ گاہیں اور ہتھیاروں کی موجودگی شامل ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کے پیچھے ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ کا ذکر بھی کیا‘ جسے سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ ملکِ عزیز ایک طویل مدت سے دہشت گردی کے خطرات سے دوچار ہے۔
دہشت گردی کے محرکات داخلی اور خارجی‘ دونوں ہیں‘ تاہم خارجی محرکات کا یہاں کلیدی اور فیصلہ کن کردار رہا ہے اور یہ انسدادِ دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے باوجود دہشتگردی کی بیخ کنی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ سیاسی اور سماجی محرکات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دہشتگردی کے خطرات کے پنپنے میں یہ سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر سماجی سطح پر دہشتگرد عناصر کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور سیاسی سطح پر بھی ان عناصر کیلئے کوئی نرم گوشہ نہ ہو تو دہشت گردی کے خلاف جاری مہم زیادہ فیصلہ کن اور نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ ماضی میں سیاسی سطح پر خوارج کے معاملے میں جس قسم کے فیصلے کئے گئے ان سے کچھ برآمد نہیں ہوا‘ مگر حیرت ہے کہ بعض حلقے اب بھی اُسی سوراخ سے ڈسے جانے کی تجویز دیتے ہیں۔ تاہم پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس میں پیش کیے گئے واضح مؤقف سے یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ریاست اس حوالے سے فیصلہ کر چکی ہے اور اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ انتہا پسند عناصر کیساتھ بات چیت کی کوئی گنجائش یا جواز باقی نہیں۔ اس میں دو رائے نہیں کہ دہشت گرد عناصر کے ساتھ ماضی میں ہونے والی بات چیت کی کوششوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ان کوششوں کے نتیجے میں انتہا پسند عناصر کے خلاف سماجی سطح پر ابہام اور مغالطے پیدا ہوئے جن کا فائدہ بہرحال انہی عناصر نے اُٹھایا۔
بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی اس صورتحال میں ہمیں قومی سطح پر کچھ فیصلے کر لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو مانتے ہوئے کہ دہشت گردی کے داخلی محرکات کی نسبت خارجی زیادہ بڑا چیلنج ہیں‘ افغانستان کے حوالے سے پائیدار اور دیرپا پالیسی کی ضرورت ہے۔ یہاں ماضی کی ان غلطیوں کو مدنظر رکھنا ہو گا جو افغانستان کے حوالے سے پالیسیوں میں بار بار تبدیلیوں کی صورت میں رونما ہوئیں اور ہماری قوم اور ریاست نے اسکی بھاری قیمت ادا کی بلکہ دہشتگردی کے مسلسل واقعات کی صورت میں کیے چلے جاتے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے ایثار اور کشادہ دلی کا کوئی ثمر نہیں؛ چنانچہ پاکستان کو اپنے مفادات کی خاطر پائیدار پالیسیوں کی طرف جانا ہو گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا بھی صائب ہے کہ افواج تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ پولیٹکل ٹیرر گٹھ جوڑ قطعی طور پر قابل قبول نہیں۔ ریاست پاکستان کو اس الجھاؤ سے نکالنا ہو گا۔ قومی اتفاق رائے ضروری ہے مگر یہ کام ایسے عناصر کی منشا پر نہیں چھوڑا جاسکتا جن کی نظر اپنے سیاسی مفادات سے آگے نہیں دیکھتی۔