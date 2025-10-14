غزہ امن معاہدہ
مصر کے پُرفضا مقام شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر امریکہ سمیت دنیا کے اہم ممالک کے سربراہانِ حکومت نے دستخط کر دیے ہیں۔ یہ حقیقی معنوں میں مشرق وسطیٰ کیلئے نئے دور کے آغاز کے مترادف ہے۔ اکتوبر 2023ء سے شروع ہونے والا غزہ کا بحرا ن تاریخ عالم کا خوں چکاں باب ہے۔ مقام شکر ہے کہ خونریزی بند ہوئی ہے‘ غزہ کے شہریوں کو اپنے گھروں میں لوٹنے کا موقع ملا ہے۔ اگرچہ ملبے کے اس ڈھیر میں‘ جسے غزہ کہتے ہیں‘ شاذ ہی کسی کا گھر سلامت بچا ہے مگر تباہ حال مکانوں میں جھاڑ پونچھ کرتے ہوئے اُن شہریوں کی خوشی ان کے چہروں سے دیدنی ہے۔ دعا ہے کہ اہلِ فلسطین کی یہ خوشیاں دیرپا اور سدا بہارہوں۔
بلاشبہ یہ اہلِ فلسطین سمیت پورے مشرق وسطیٰ بلکہ بوری دنیا کیلئے خوشی کا دن ہے۔ غزہ کی جنگ میں انسانی تاریخ کے بدترین مظالم ڈھائے گئے‘ عالمی طور پر مسلمہ قواعد کو پامال کیا گیا۔ جنگوں میں ہسپتال‘ ذرائع ابلاغ کے کارکن‘ اقوام متحدہ کا عملہ اور پناہ گزینوں کی بستیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا‘ نہ ہی خوراک‘ پانی اور ادویات کی رسائی روک کر بھوک‘ پیاس اور بیماری کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے مگر غزہ کی جنگ میں وہ گھناؤنے مظالم بھی ہوئے جن کی مثال اس سے قبل کسی جنگ میں نہیں ملتی۔ 270 سے زائد میڈیا ورکرز ‘ 383 اقوام متحدہ کارکن اور طبی عملے کے1581 ارکان غزہ کی جنگ کا رزق بننے والوں میں شامل ہیں۔ آج قیام امن کی مبارک پیشرفت کے ساتھ غزہ کے شہدا کے ساتھ ان کارکنوں کی قربانیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے فرض کی ادائیگی کی راہ میں جان دی۔ غزہ کی ہولناک جنگ سے یہ سبق ملتا ہے کہ تنازعات خواہ کس قدر بھیانک صورت اختیار کر جائیں امن کی گنجائش بہرحال موجود ہوتی ہے۔
غزہ امن معاہدے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کلیدی کردار قابلِ تحسین ہے۔ ٹرمپ نوبیل امن ایوارڈ کے متمنی تھے جو اگرچہ اس سال ان کو نہیں مل سکا مگر غزہ جنگ کے خاتمے میں مؤثر کردار ادا کر کے انہوں نے حقیقی معنوں میں خود کو نوبیل امن ایوارڈ کا حقدار ثابت کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ہاتھوں انجام پانے والا یہ کام نوبیل امن انعام سے کہیں بڑا ہے۔ اس کارِ خیر کا انجام پانا علاقائی اور عالمی امن کی جانب بڑا قدم ہے مگر یہ معاہدہ جتنی بڑی پیشرفت ہے‘ اس کیلئے خلوص‘ سنجیدگی بھی اسی قدر اہم ہے۔ فلسطین اور اسرائیل میں امن کا قیام باریک دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔ کسی فریق کی جانب سے ذرا سی بے احتیاطی اس تاریخی عمل کو نابود کر دے گی؛ چنانچہ یہ یقینی بنانا ہو گا کہ امن معاہدے پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے‘ دھوکا دہی سے اجتناب کیا جائے اور سبھی فریق اپنے دائرے اور حدود کا خوب خیال رکھیں۔ امریکہ‘ یورپ اور بااثر مسلم ریاستیں کہ جن کے سربراہان حکومت اس معاہدے کے دستخطی ہیں‘ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ غزہ امن معاہدے پر اس کی طے شدہ شرائط اور ضوابط کے مطابق عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ فلسطین‘ مشرق وسطیٰ کو امن کی یہ شروعات مبارک ہو‘ اور اس کے ساتھ دنیا کو بھی۔