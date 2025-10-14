صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
احتجاجی سیاست کی روش

گزشتہ ہفتے لاہور سے شروع ہونے والا ایک مذہبی جماعت کا احتجاجی جلوس سوموار کو علی الصبح مریدکے میں پولیس کی کارروائی کے بعد منتشر ہوا۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران پولیس کا ایک انسپکٹر‘ ایک راہگیر اور تین مظاہرین جاں بحق ہوئے۔ آٹھ عام شہری اور 48 اہلکار زخمی ہوئے جبکہ 17 اہلکار ایسے ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق مظاہرین کی جانب سے 40 کے قریب سرکاری اورنجی گاڑیوں کو بھی نذرِ آتش کیا گیا۔ جان مظاہرین کی جائے‘ عام شہری کی یا کسی ریاستی اہلکار کی‘ یہ اہلِ وطن ہی کا خون ہے جو سڑکوں پر بہہ رہا۔ اسی طرح نقصان عام شہری کا ہو یا ریاستی و سرکاری املاک کا‘ یہ ملک کے ہر طبقے کیلئے یکساں تشویش کا باعث ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کیوں اس انتہائی صورتحال سے بچا نہیں جاسکا؟ جمہوری معاشروں میں مارچ یا احتجاج کیلئے سڑکوں پر اترنے کا اقدام آخری حربے کے طور پر اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مکالمے کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کے دیگر جمہوری طریقے ناکام ہو جائیں مگر یہاں تو ایسی کوئی صورتحال دیکھی ہی نہیں گئی۔ عین اُس وقت جب حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا چکا تھا‘ مذہبی سیاسی جماعت کی جانب سے ’لبیک اقصیٰ مارچ‘ کے نام پر اسلام آباد کی جانب چڑھائی کا آغاز کر دیا گیا۔

اس مارچ کا مقصد‘ اسلام آباد جانے کی منطق اور مذکورہ تنظیم کے مطالبات‘ یہ تمام چیزیں آج بھی اسی طرح پوشیدہ ہیں جس طرح پہلے دن تھیں۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ جب ہزاروں احتجاجی مظاہرین دارالحکومت کی جانب مارچ کرتے آ رہے ہوں تو عوامی جان ومال کی حفاظت اور قانون کی عملداری یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر اس کیلئے کنٹینروں سے راستے بند کرنے کی حکمتِ عملی اپنائی جاتی ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ حکومت کی جانب سے کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے گئے‘ خندقیں کھودی گئیں‘ راستے بند کیے گئے‘ حتیٰ کہ مخصوص علاقوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کی گئی‘ جس سے عام شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طرفین کی جانب سے درمیانی راہ نکالنے کیلئے مذاکراتی کمیٹیاں بھی بنائی گئیں مگر پھر بھی معاملات طے نہ ہو سکے جس کے بعد کلیئرنس آپریشن کا فیصلہ کیا گیا جو مذکورہ افسوسناک صورتحال پر منتج ہوا۔ اگر تدبر و فراست کا مظاہرہ کیا جاتا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے سیاسی وغیر سیاسی رہنما‘ جو اپنے ورکرز‘ پیروکاروں اور متبعین کی تعداد اور حکومتی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لانگ مارچ کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں‘ اپنے اس اقدام کا وسیع تر جائزہ لیں؟

یہ دیکھا جائے کہ یہ عمل جو شاہراہوں کی بندش کی صورت میں لاکھوں افراد کیلئے پریشانی کا سبب بنتا ہے‘ شریعتِ اسلامیہ اور آئینِ پاکستان میں اس کی کتنی گنجائش ہے۔ اگر احتجاجی مظاہرین اور حکومت‘ دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہیں تو اصولی طور پر ٹکرائو کی صورت پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ٹکرائو اسی صورت میں ہوتا ہے جب کوئی فریق اپنی متعین حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ مظاہرین کی قانون شکنی ریاستی اتھارٹی اور طاقت کے استعمال کا جواز بن جاتی ہے۔ ایسے بے مہار احتجاجی مظاہروں سے مطالبات تو کیا پورے ہوں گے‘ محض باہمی تصادم کی صورتحال جنم لیتی اور ملکی ترقی کی رفتار متاثر ہوتی ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے‘ سب اس کی تیز تر ترقی کے خواہاں ہیں مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ احتجاجی و انتشاری سیاسی رجحان کا خاتمہ ہو۔ یہ سمجھنا ہو گا کہ ہر مسئلہ احتجاج کے ذریعے نہیں سلجھایا جا سکتا‘ اس کے لیے مہذب اور بامقصد لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ جمہوری سیاست کا تقاضا تو یہ ہے کہ مطالبات پیش کرنے اور انہیں منوانے کے ذرائع ایسے ہوں کہ سڑکوں پر اترنے کی نوبت ہی نہ آئے۔

