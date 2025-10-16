آئی ایم ایف، پیش رفت

آئی ایم ایف، پیش رفت
عالمی مالیاتی فنڈ کیساتھ سات ارب ڈالر کے قرض پروگرام کے دوسرے جائزے کیلئے سٹاف لیول معاہدہ طے پانا ملکی معیشت کیلئے ایک مثبت پیشرفت ہے‘ جس کے نتیجے میں ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط موصول ہو گی۔ آئی ایم ایف کی جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی بحالی درست سمت میں گامزن ہے۔ مالی سال 25ء میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 14سال بعد پہلی بار سرپلس رہا‘ مالیاتی خسارہ بھی طے شدہ ہدف سے کم رہا‘ مہنگائی میں نمایاں کمی آئی‘ زرِمبادلہ کے ذخائر میں بہتری دیکھی گئی اور مالیاتی نظم و ضبط میں اضافہ ہوا۔ یہ وہ مثبت اشاریے ہیں جنہوں نے عالمی مالیاتی ادارے کے اعتماد کو بحال کیا ہے۔ سٹاف لیول معاہدے سے قبل آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لُک جاری کی جس میں رواں مالی سال ملک کی معاشی شرح نمو 3.6 فیصد رہنے کا تخمینہ لگایا گیا جبکہ گزشتہ برس 2.6فیصد کا تخمینہ تھا۔ اسی طرح رواں مالی سال کے دوران بیروزگاری کی شرح آٹھ فیصد سے کم ہو کر 7.5فیصدجبکہ مجموعی مہنگائی کی شرح چھ فیصد رہنے کی پیش گوئی کی گئی۔ اگرچہ 3.6فیصد جی ڈی پی کی پیش گوئی آئی ایم ایف کی گزشتہ برس کی پیشگوئی سے زیادہ ہے لیکن یہ جی ڈی پی کے حکومتی ہدف‘ 4.2 فیصد سے کم ہے۔ جی ڈی پی میں اس ممکنہ کمی کی وجہ حالیہ سیلابوں سے زرعی شعبے کوپہنچنے والا نقصان ہے۔
ملک کا زرعی شعبہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرے‘ کم سرمایہ کاری اور حکومتی عدم توجہی کے باعث مسلسل بحران کا شکار ہے۔ اس کیساتھ ساتھ صنعتی شعبہ بھی توانائی کی بلند قیمتوں‘ غیر یقینی پالیسیوں اور درآمدی انحصار کی وجہ سے دباؤ میں ہے۔زراعت‘ صنعت اور برآمدات پر توجہ مرکوز کیے بغیر ملکی معیشت کو قرضوں کے چنگل سے آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ ہر سال قومی بجٹ کا ایک بڑا حصہ صرف قرضوں پر سود کی مد میں خرچ ہوجاتا ہے۔ گزشتہ مالی سال قرضوں اور ان کے سود کی ادائیگی کیلئے 9775 ارب روپے مختص کیے گئے تھے جبکہ رواں مالی سال 17573 ارب روپے کے بجٹ میں 8206 ارب روپے قرضوں کیلئے رکھے گئے ہیں۔ آخر پاکستان کب تک قرضوں کے سہارے چلتا رہے گا؟ آئی ایم ایف کی ہر قسط وقتی ریلیف تو فراہم کرتی ہے لیکن اس کیساتھ سخت شرائط اور مالیاتی دباؤ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پائیدار استحکام کا واحد راستہ خود انحصاری ہے‘ یعنی ایسی معاشی پالیسی جو پیداوار‘ برآمدات اور روزگار کے مواقع میں حقیقی اضافہ کرے۔
صنعتی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ‘ زرعی اصلاحات‘ مقامی خام مال پر مبنی برآمدات اور توانائی کے سستے متبادل ذرائع پر توجہ دیے بغیر معیشت کو پائیدار بنیادوں پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کو چاہیے کہ وقتی مالیاتی ریلیف کو ہدف نہ بنائے بلکہ حقیقی معاشی ترقی کی سمت میں پیشرفت کرے۔ آئی ایم ایف کا اعتماد یقینا اہم ہے لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حکومت ایک ایسی معیشت کے ذریعے عوام کا اعتماد بحال کرے جو قرضوں سے نہیں‘ اپنی پیداوار‘ محنت اور پالیسی کے تسلسل سے پروان چڑھے۔