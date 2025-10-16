پاک افغان پائیدار امن کے تقاضے
پاکستان اور افغانستان میں گزشتہ روز مسلح تصادم کے بعد 48 گھنٹے کے سیز فائر کے اعلان سے امن کے نفاذ اور باہمی کشیدگی میں کمی کیلئے ایک اور موقع میسر آیا ہے۔ وزارتِ خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم کی درخواست پر باہمی رضامندی سے عارضی طور پر سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا جو 17اکتوبر شام چھ بجے تک برقرار رہے گا۔ اس دوران دونوں اطراف تعمیری بات چیت کے ذریعے اس پیچیدہ مگر قابلِ حل مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ گزشتہ روز کی جھڑپوں کے بعد اب توپیں خاموش ہیں لیکن افغان انتظامیہ کی موجودہ ساخت کے تناظر میں سیز فائر معاہدے کی خلاف وزری کا خدشہ بے جا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کوئی منظم ریاست تو ہے نہیں‘ ایک عبوری سیٹ اَپ کے تحت اسکی زمام کار مختلف گروہوں کے ایک ایسے اتحاد کے پاس ہے جس میں ہر گروہ مخصوص علاقوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کا متمنی ہے۔ یہی وجہ ہے مرکزی انتظامیہ کی جانب سے متعدد یقین دہانیوں کے باوجود دونوں ممالک میں نزاع کا سبب بننے والا دراندازی اور دہشتگردوں کی کمین گاہوں کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ حالیہ کشیدگی اُس وقت بڑھی جب افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر تھے۔ نئی دہلی اور کابل کی پاکستان کیخلاف بیک وقت محاذ آرائی پاکستان کے اس مؤقف کی تائید ہے کہ بھارت‘ افغان پرانا اتحاد ایک بار پھر بحال ہو رہا‘ جو پاکستان کو مشرقی اور مغربی اطراف سے گھیرنے کی سازش ہے۔
ملکی دفاعی ادارے یقینا اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے اور ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے تیار ہیں مگر افغانستان جس طرح علاقائی امن اور پاکستانی سالمیت کیخلاف لانچنگ پیڈ بن رہا یہ افسوسناک ہے۔ دونوں ملکوں کی باہمی ہمسائیگی کی 78 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان سے متعلق کبھی جارحانہ عزائم نہیں رکھے بلکہ ہر دور میں مستحکم افغانستان کیلئے اپنی توانائیاں وقف کیے رکھیں۔ اگست 2021ء میں جب موجودہ گروہِ طالبان برسراقتدار آیا تو یہ پاکستان ہی تھا جس نے ایک مستحکم افغان مملکت کے قیام اور اسکی عالمی پذیرائی کیلئے اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا مگر افغان رجیم کی جانب سے پاکستان کو اس کا صلہ دہشتگردی اور در اندازی کی صورت میں مل رہا ہے۔ حالیہ جھڑپیں بھی ایسے وقت میں ہوئیں جب چند روز قبل ہی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کابل کا دورہ کیا تھا اور دونوں ملکوں نے سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے اور تصفیہ طلب مسائل کو حل کرنے کا عزم کیا تھا۔ اسکے بعد کابل اور اسلام آباد میں کشیدگی کو کم کرنے کیلئے سرکاری سطح پر مذاکرات جاری تھے کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں نے پہلے 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب پاکستان کی متعدد چیک پوسٹوں پر منظم حملے کیے اور پھر 14 اکتوبر کو رات گئے خیبر پختونخوا کے ضلع کُرم اور بلوچستان کے علاقے سپن بولدک میں حملے شروع کر دیے‘ جنہیں سکیورٹی فورسز نے بھرپور اور مؤثر انداز میں ناکام بنا یا۔
ماضی میں باہمی تعلقات کی نوعیت جو بھی ہو‘ یہ حقیقت پیشِ نظر رہنی چاہیے کہ ہم اپنا جغرافیہ‘ اپنے ہمسایے تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسلئے بہتر ہو گا کہ عبوری افغان رجیم الزام تراشی اور پروپیگنڈا کی روش چھوڑ کر باہمی تصفیہ طلب مسائل کے حل کی جانب بڑھے۔ مستقبل میں مغربی ہمسایہ ملک کیساتھ پاکستان کے تعلقات کا دارو مدار اس بات پر ہوگا کہ افغان انتظامیہ پاکستان میں دہشتگردی کے ذمہ دار عناصر کیساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ سیز فائر کے یہ دو دن بہت اہم ہیں۔ اگر افغان حکومت پاکستانی مطالبات کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور آئندہ کے حوالے سے مثبت طرزِعمل کا یقین دلاتی ہے تو امن کی امید مستحکم ہو سکتی ہے۔بصورت دیگر پاکستان کی سکیورٹی فورسز اس عزم کا اظہار کر چکی ہیں کہ مسلح افواج ملک کی خودمختاری‘ سلامتی اور علاقائی سالمیت کے دفاع کیلئے پوری طرح تیار ہیں۔