عالمی یوم تخفیفِ غربت
ہر سال 17 اکتوبر کو دنیا بھر میں عالمی یوم تخفیفِ غربت منانے کا مقصد اُن کروڑوں انسانوں کی حالتِ زار کو اجاگر کرنا ہے جو بنیادی ضروریات سے محروم‘ بھوک اور بیروزگاری کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کیلئے یہ دن خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ تین برس کے دوران غربت کی شرح میں تقریباً سات فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق ملک کی تقریباً 44 فیصد آبادی خطِ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور حالیہ برسوں میں آنیوالے تباہ کن سیلابوں نے بھی لاکھوں خاندانوں کو غربت میں دھکیل دیا ہے۔
غربت ایک ایسی سماجی ناانصافی ہے جو اس وقت جنم لیتی ہے جب وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہو‘ تعلیم و صحت کی سہولتیں اشرافیہ تک محدود رہیں اور روزگار کے مواقع چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائیں۔ اس پس منظر میں حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ محض وقتی امدادی منصوبوں کے بجائے دیرپا اور منصفانہ معاشی اصلاحات متعارف کرائے۔ غربت کے خاتمے کیلئے سب سے پہلا اقدام روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ حکومت‘ نجی شعبہ‘ سول سوسائٹی اور عوام‘ سب مل کر ایسا معاشرہ تشکیل دیں جہاں کوئی بھی انسان بھوک‘ محرومی یا ناانصافی کے باعث اپنے بنیادی حقوق سے محروم نہ رہے۔