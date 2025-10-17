صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

زرعی قرضوں میں کمی؟

وفاقی وزیر خزانہ کے مطابق گزشتہ دو برسوں کے دوران ملک میں زرعی قرضوں کی فراہمی 54 فیصد کم ہو کر صرف 39 ارب 66 کروڑ روپے رہ گئی ہے‘ یہ رقم 2023ء میں 85 ارب 56 کروڑ 30 لاکھ روپے اور 2024ء میں 61 ارب 36 کروڑ 20 لاکھ روپے تھی۔ زرعی قرضوں میں اس نمایاں کمی کی کئی وجوہات ہیں؛ بلند شرح سود‘ معاشی بے یقینی‘ بینکوں کی جانب سے قرضوں کے اجرا میں ہچکچاہٹ اور حکومتی پالیسیوں میں تسلسل کی کمی وغیرہ۔ دوسری طرف ماحولیاتی بحران‘ بارشوں اور سیلابوں سے ہونے والے نقصانات نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ایسے میں جب کسان اپنی فصلیں بچانے کے لیے قرضوں کے محتاج ہیں‘ مالیاتی ادارے ان کی مشکلات مزید بڑھا رہے ہیں۔

چھوٹے کسان اب آڑھتیوں اور مڈل مین کے رحم و کرم پر ہیں‘ جو انہیں استحصالی قرضوں کے جال میں پھنسا دیتے ہیں۔ حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ زرعی قرضوں کے نظام کو ازسرِنو منظم کرے۔ سستے یا سبسڈی والے قرضے کسانوں تک پہنچائے جائیں تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی‘ معیاری بیج‘ کھاد اور مشینی کاشتکاری سے استفادہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زرعی تحقیق اور تربیت کے مراکز کو فعال بنایا جائے تاکہ کاشتکار موسمی تغیرات کے مقابلے میں بہتر منصوبہ بندی کر سکیں۔ خوشحال کسان ہی خودکفیل پاکستان کی ضمانت ہے۔ حکومت اگر زراعت کو اگر واقعی ترقی دینا چاہتی ہے تو زبانی جمع خرچ کے بجائے اسے عملی اقدامات کرنا ہوں گے ۔

