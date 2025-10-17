دہشت گردی اور افغانستان
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغان حکومت ہماری جائز شرائط پر بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں‘ اب گیند کابل کے کورٹ میں ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے وقت ہمسایہ ممالک کو یقین دلایا گیا تھا کہ افغانستان کی سر زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی مگر بدقسمتی سے کابل اس یقین دہانی کا عملی ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ اگرچہ نائن الیون کے بعد یہ پورا خطہ دہشتگردی کا نشانہ بنا رہا مگر پاکستان میں آپریشن رد الفساد اور ضربِ عضب جیسی کارروائیوں سے ان واقعات کی شدت میں بتدریج کمی آتی گئی اور 2017-18ء تک اندرونِ ملک کافی حد تک امن قائم ہو چکا تھا۔ دہشتگردی کے واقعات میں دوبارہ اضافہ 2021ء کے دوسرے نصف کے بعد دیکھا گیا جب افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے تھے۔ اگر طالبان رجیم کے دوران پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ایک بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2021ء میں پاکستان میں دہشتگردی کے 268واقعات پیش آئے جبکہ پہلی ششماہی کے مقابل دوسری ششماہی میں دہشتگردی کے واقعات میں 50 فیصد سے زائد اضافہ دیکھا گیا۔ اسکے بعد سے پاکستان کے سکیورٹی کے خطرات میں مسلسل اور بتدریج ضافہ ہوا۔ 2022ء میں 365‘ 2023ء میں دہشتگردی کے 528 واقعات رپورٹ ہوئے۔2024ء میں یہ تعداد بڑھ کر 790 پر پہنچ گئی اور امسال اب تک 829 دہشتگردی کے واقعات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔
مجموعی طور پر ان ساڑھے چار برسوں میں 1840 عام شہری اور پاکستان کے سکیورٹی اداروں کے 2739افسران اور اہلکار دہشتگردی کی نذر ہو چکے ہیں۔ پاکستان‘ جس نے 70ہزار شہریوں اور 10 ہزار سکیورٹی اہلکاروں کی شہادت سے اپنے ملک میں امن کا نفاذ یقینی بنایا تھا‘ وہ اپنے سفر کو کسی صورت رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ پاکستان افغان عبوری حکومت سے مسلسل مطالبہ کرتا آ رہا ہے کہ کابل انتظامیہ دہشتگردوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکے اور ان کیخلاف کارروائی کرے مگر افغان انتظامیہ کی جانب سے عملاً کوئی کارروائی کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ حکام کی جانب سے افغان عبوری حکومت کو افغانستان کے سرحدی علاقوں سے پاکستان میں دہشتگردی کے ناقابلِ تردید ثبوت بھی فراہم کیے گئے جو دوحہ معاہدے کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی کو ظاہر کرتے ہیں مگر کوئی خاطر خواہ پیشرفت نہیں ہو سکی۔ رواں سال مارچ میں پاکستان نے افغانستان کے سرحدی علاقوں میں دہشتگرد گروہوں کیخلاف کارروائیوں سے افغانستان کو ایک سخت پیغام بھیجا مگر افغان انتظامیہ اسی پرانی روش پر چلتی رہی۔ اب اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی پاکستان کے خدشات کی توثیق کی گئی ہے۔
سلامتی کونسل کو پیش کی گئی اقوام متحدہ کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگران ٹیم کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں موجود دہشتگرد گروہ پورے وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کیلئے سنگین خطرہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تین تربیتی مراکز میں القاعدہ اور فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کو تربیت دی جاتی ہے جبکہ فتنہ الخوارج کے پاس تقریباً چھ ہزار دہشتگرد ہیں‘ جنہیں امریکہ کے چھوڑے ہوئے جدید ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے‘ جنہوں نے اس کالعدم تنظیم کے حملوں کی ہلاکت خیزی میں اضافہ کیا ہے۔ مغربی سرحد پر طالبان حکومت کے قیام سے پاکستان کو بہت امیدیں تھیں مگر طالبان رجیم نے اپنی ناتجربہ کاری سے معاملات کو مزید بگاڑ کا شکار کیا ہے۔ افغان سرحدی فورسز کی جارحیت اور افغانستان کا علاقائی ممالک کے خلاف بطور لانچنگ پیڈ استعمال ہونا پاکستان کیلئے قطعی ناقابلِ برداشت ہے۔ امید ہے کہ حالیہ کشیدگی سے افغان قیادت نے سبق سیکھا ہو گا۔ اگر اب بھی افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی تو یہ پورے خطے کیلئے بڑی بدقسمتی ہو گی۔