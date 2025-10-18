برآمدات میں کمی

برآمدات میں کمی
سرکاری دستاویز کے مطابق رواں سال کی پہلی سہ ماہی‘ جولائی تا ستمبر کے دوران 30صنعتی شعبوں کی برآمدات میں نمایاں کمی ہونے سے تجارتی خسارہ 9.4ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔اس مدت میں دستکاری مصنوعات کی برآمدات میں 94فیصد‘ غذائی اجناس کی برآمدات میں 31فیصد‘ کاٹن کپڑے میں 14 فیصد‘ فرنیچر میں 12فیصد اور جیولری کی برآمدات میں 98فیصد کمی ہوئی۔ برآمدات میں کمی کی بنیادی وجوہات میں پیداواری لاگت میں اضافہ‘ توانائی کے غیرمستحکم نرخ‘ عالمی منڈی میں مسابقتی سکت کی کمی اور حکومتی پالیسیوں میں تسلسل کا فقدان شامل ہے۔
یہ صورتحال ملکی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔برآمدات میں کمی کا یہی رجحان رہا تو حکومت کا 35ارب 28کروڑ ڈالر برآمدات کا سالانہ ہدف خطرے میں پڑ سکتا ہے ۔برآمدات میں اضافے کیلئے برآمدی صنعتوں کو ریلیف فراہم کرنا‘ سستی توانائی کی فراہمی اور ایکسپورٹ ریفنڈ کی فوری ادائیگی یقینی بنانے کی ضرورت ہے اور ویلیو ایڈیشن کے فروغ کے ساتھ نئی برآمدی منڈیوں تک رسائی کو بھی آسان بنانا ہو گا۔ اگر برآمدات میں بہتری کیلئے فوری‘ ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو ملکی معیشت دباؤ کا شکار ہو گی۔ درست پالیسی سمت اختیار کی جائے تو یہ صورتحال اصلاحِ احوال کا موقع بھی بن سکتی ہے۔