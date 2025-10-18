صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
برآمدات میں کمی

سرکاری دستاویز کے مطابق رواں سال کی پہلی سہ ماہی‘ جولائی تا ستمبر کے دوران 30صنعتی شعبوں کی برآمدات میں نمایاں کمی ہونے سے تجارتی خسارہ 9.4ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔اس مدت میں دستکاری مصنوعات کی برآمدات میں 94فیصد‘ غذائی اجناس کی برآمدات میں 31فیصد‘ کاٹن کپڑے میں 14 فیصد‘ فرنیچر میں 12فیصد اور جیولری کی برآمدات میں 98فیصد کمی ہوئی۔ برآمدات میں کمی کی بنیادی وجوہات میں پیداواری لاگت میں اضافہ‘ توانائی کے غیرمستحکم نرخ‘ عالمی منڈی میں مسابقتی سکت کی کمی اور حکومتی پالیسیوں میں تسلسل کا فقدان شامل ہے۔

یہ صورتحال ملکی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔برآمدات میں کمی کا یہی رجحان رہا تو حکومت کا 35ارب 28کروڑ ڈالر برآمدات کا سالانہ ہدف خطرے میں پڑ سکتا ہے ۔برآمدات میں اضافے کیلئے برآمدی صنعتوں کو ریلیف فراہم کرنا‘ سستی توانائی کی فراہمی اور ایکسپورٹ ریفنڈ کی فوری ادائیگی یقینی بنانے کی ضرورت ہے اور ویلیو ایڈیشن کے فروغ کے ساتھ نئی برآمدی منڈیوں تک رسائی کو بھی آسان بنانا ہو گا۔ اگر برآمدات میں بہتری کیلئے فوری‘ ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو ملکی معیشت دباؤ کا شکار ہو گی۔ درست پالیسی سمت اختیار کی جائے تو یہ صورتحال اصلاحِ احوال کا موقع بھی بن سکتی ہے۔

