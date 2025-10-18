صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
تشدد کی سیاست

ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ آٹھ برس کے دوران ٹی ایل پی نامی مذہبی جماعت کے پُرتشدد مظاہروں میں 11پولیس اہلکار شہید اور 69مستقل طور پر معذور ہو گئے جبکہ 16شہری بھی اپنی جانوں سے گئے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ پُر تشدد عناصر نے مذہب کے نام پر عوام اور اداروں کو یکساں طور پر نشانہ بنایا۔ ان مظاہروں میں 97 پولیس گاڑیاں مکمل تباہ اور دو نذرِ آتش کی گئیں جبکہ دس عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ یہ سب ایسے مطالبات کی منظوری کیلئے کیا گیا جو اکثر سیاسی یا وقتی نوعیت کے تھے‘ نہ کہ کسی حقیقی عوامی مفاد کیلئے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران اس انتہا پسندی نے سماجی ہم آہنگی اور قانون کی بالادستی کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔

ریاست کو ایسے گروہوں کے سامنے نرم گوشہ نہیں دکھانا چاہیے جو عوامی جان و مال سے کھیل کر اپنے مطالبات منوانے کی روش اختیار کریں۔ مذہب کے تقدس کو سیاسی مفادات کیلئے ڈھال بنانا ناقابلِ قبول ہے بلکہ پورے معاشرے کیلئے خطرے کی گھنٹی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ریاستی رِٹ کو پوری قوت کے ساتھ بحال کیا جائے۔ اب پنجاب کابینہ نے اس جماعت پر پابندی کی سمری وفاقی حکومت کو ارسال کر دی ہے۔ احتجاج ہر شہری کا حق ہے مگر جب وہ تشدد میں بدل جائے تو اسے قانون کے شکنجے میں آتا ہے۔ ملک مزید تشدد کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مذہب کے نام پر انتشار پھیلانے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہی پائیدار امن اور مستحکم ریاست کی ضمانت بن سکتی ہے۔

