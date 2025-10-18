جنگ بندی میں توسیع کی اہمیت
پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق ہوا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دونوں ملک حالیہ کشیدگی کے حوالے سے دوحہ میں مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ عارضی جنگ تعمیری بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے میں سہولت فراہم کر سکتی ہے۔ دونوں ملکوں میں بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا صائب ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں‘ حالیہ کشیدگی بھی افغان فورسز کی حماقت کا نتیجہ ہے‘ کیونکہ تمام تر تحفظات کے باوجود پاکستان نے افغانستان پر چڑھائی کے آپشن کو کبھی اپنی سکیورٹی ترجیحات میں نہیں رکھا۔
ان حالات میں افغان عبوری حکومت کو تعاون کے جذبے کے ساتھ پاکستانی تشویش کا جواب دینا چاہیے تھا نہ کہ وہ قدم اٹھانے کی طرف جاتی جس میں افغانستان کیلئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت افغانستان کے مفادکو دیکھتی تو ہرگز پاکستان کیخلاف یہ جارحانہ قدم اٹھانے کی طرف نہ جاتی۔ پاکستان اگرچہ افغانستان کے خلاف طاقت کے استعمال میں پہل کی سوچ نہیں رکھتا مگر طالبان کی جارحیت نے پاکستان کیلئے یہ موقع پیدا کر دیا ہے کہ افغان سرزمین پر موجود خطرات کا خاتمہ یقینی بنائے اور سر حد کے اُس پار ہر قسم کے خطرے کے امکانات کا صفایا کرے۔ یہ کام حالیہ دنوں بخوبی ہوتا دکھائی دیا ہے۔ افواجِ پاکستان نے افغان سرحد پر سکیورٹی خطرات پیدا کرنے والی تنصیبات کو تباہ کرنے کیساتھ ساتھ افغان سرحد کے اندر بھی جہاں ضروری سمجھا کارروائی کی جس کے نتیجے میں فتنہ الخوارج کی کئی کمین گاہوں‘ تربیتی مراکز اور دیگر ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا۔
دوحہ میں بات چیت کا عمل افغان طالبان کیلئے ایک موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بصورت دیگر سرحد کی طویل بندش اور کشیدگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات اور بے چینی کی ذمہ داری افغان عبوری حکومت پر ہو گی۔ افغانستان کو خوراک سمیت متعدد ضروریاتِ زندگی کیلئے پاکستان پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور افغانستان کی زیادہ تر برآمدات جو پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل ہیں‘ پاکستان کے راستے بیرونِ ملک جاتی ہیں۔ افغان طالبان سیدھی راہ پر نہیں آتے اور کشیدگی کو طول دینے کی کوشش کرتے ہیں تو افغانستان میں بحرانی کیفیت پیدا ہونا تقریباً یقینی ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخی اور ثقافتی ہیں‘ جنہیں طالبان کی عبوری حکومت نے اپنی کوتاہ اندیشی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کا پاکستانی مطالبہ جائز اور حقیقی ہے اور پچھلے چار سال کے دوران ان گنت بار پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ دہرایا جا چکا ہے مگر ان تحفظات پر کان دھرنے کے بجائے طالبان کا رویہ بتدریج پاکستان مخالف ہوتا چلا گیا۔ اسی ذہنیت کیساتھ وہ بھارت کیساتھ پینگیں بڑھانے کیلئے بیتاب ہوئے حالانکہ کون نہیں جانتا کہ بھارت کی نظر میں افغان طالبان شدت پسند اور دہشت گردکی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔
طالبان پر یہ حقیقت واضح کر دینے کی ضرورت ہے کہ سرحد پار خطرے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان افغانستان کیساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ضرور ہے مگر اب فری لنچ اور ماضی کے ناز نخروں کی نہ گنجائش ہے اور نہ موقع۔ پاکستان پہلے ہی افغانستان کیلئے ضرورت سے زیادہ ایثار کا مظاہرہ کر چکا اور یہ شاید پاکستان کا ہمدردانہ سلوک ہی تھا جس نے عادتیں بگاڑیں اور افغانستان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اہلیت پیدا نہ کر سکا۔ افغانستان کو یہ سیکھنا ہوگا کہ مہذب دنیا میں جینے کے کیا رنگ ڈھنگ ہیں اور بقائے باہمی کسے کہتے ہیں۔ افغان طالبان کو قدرت نے ایک ملک کا اختیار دیا ہے تو انہیں ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر عمل کرنا ہوگا نہ کہ ایک وار لارڈ کے طور پر۔ پاکستان کے خلاف جارحیت نے افغان طالبان کیلئے اپنے احتساب کا موقع بھی پیدا کیا ہے۔ دیکھتے ہیں ہے کوئی عبرت پکڑنے والا۔