گھروں کی قلت کا مسئلہ
ورلڈ پاپولیشن ریویو کی تازہ رپورٹ پاکستان میں جائیداد کی بڑھتی قیمتوں‘ رہائشی یونٹس کی شدید کمی اور رہائشی سہولت میں بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ہاؤسنگ افورڈیبلٹی انڈیکس 0.5 سے کم ہو کر 0.4 رہ گیا ہے جبکہ بنگلہ دیش کا افورڈیبلٹی انڈیکس 0.7 اور بھارت کا 0.8 ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کو اس وقت تقریباً ایک کروڑ 20 لاکھ رہائشی یونٹس کی کمی کا سامنا ہے اور حالیہ سیلابوں نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا کیونکہ سیلاب سے 25 لاکھ سے زائد افراد بے گھر اور ہزاروں گھر تباہ ہوئے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ذاتی گھر کا حصول اب متوسط طبقے کیلئے بھی ایک خواب بن کر رہ چکا۔
اگرچہ روٹی‘ کپڑا اور مکان کی فراہمی پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے منشور کے حصہ ہے مگر یہ معاملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتا ہوا ہاؤسنگ تفاوت ملک کے سماجی استحکام اور اقتصادی نمو کیلئے بھی ایک چیلنج ہے۔ اس حوالے سے ہاؤسنگ فنانس میں اصلاحات‘ سرکاری سطح پر سستی رہائش کی فراہمی ‘ زمین کی قیمتوں میں کمی لانے کیلئے اقدامات اور کثیر المنزلہ رہائشی عمارات کی اجازت سمیت متعدد ایسے اقدامات ہیں جو عوام کی رہائشی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتیں اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں اور اس کے حل کی جانب متوجہ ہوں۔