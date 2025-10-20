صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان بابر اعوان رسول بخش رئیس سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

گھروں کی قلت کا مسئلہ

ورلڈ پاپولیشن ریویو کی تازہ رپورٹ پاکستان میں جائیداد کی بڑھتی قیمتوں‘ رہائشی یونٹس کی شدید کمی اور رہائشی سہولت میں بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ہاؤسنگ افورڈیبلٹی انڈیکس 0.5 سے کم ہو کر 0.4 رہ گیا ہے جبکہ بنگلہ دیش کا افورڈیبلٹی انڈیکس 0.7 اور بھارت کا 0.8 ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کو اس وقت تقریباً ایک کروڑ 20 لاکھ رہائشی یونٹس کی کمی کا سامنا ہے اور حالیہ سیلابوں نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا کیونکہ سیلاب سے 25 لاکھ سے زائد افراد بے گھر اور ہزاروں گھر تباہ ہوئے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ذاتی گھر کا حصول اب متوسط طبقے کیلئے بھی ایک خواب بن کر رہ چکا۔

اگرچہ روٹی‘ کپڑا اور مکان کی فراہمی پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے منشور کے حصہ ہے مگر یہ معاملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتا ہوا ہاؤسنگ تفاوت ملک کے سماجی استحکام اور اقتصادی نمو کیلئے بھی ایک چیلنج ہے۔ اس حوالے سے ہاؤسنگ فنانس میں اصلاحات‘ سرکاری سطح پر سستی رہائش کی فراہمی ‘ زمین کی قیمتوں میں کمی لانے کیلئے اقدامات اور کثیر المنزلہ رہائشی عمارات کی اجازت سمیت متعدد ایسے اقدامات ہیں جو عوام کی رہائشی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتیں اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں اور اس کے حل کی جانب متوجہ ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

جمہوریت کے بعد…؟
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
تاریخ تو بن چکی
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
صوبائی سیز فائر
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو