محفوظ بسنت؟
صوبہ پنجاب میں ’محفوظ بسنت‘ کی مشروط اور محدود اجازت کے حوالے سے سیکرٹری داخلہ کے زیر صدارت اجلاس کی خبریں تعجب خیز ہیں۔کہا جا رہا ہے کہ جشن بہاراں کے دوران ثقافتی سرگرمی کے طور پر ’ محفوظ بسنت‘ کی اجازت دی جا سکتی‘ جس کیلئے این او سی‘ حفاظتی اقدامات کا بیان حلفی‘ پتنگ فروشوں کی رجسٹریشن وغیرہ زیر غور ہیں۔ ایک ثقافتی تہوار سے پتنگ بازی کے خونیں کھیل بننے اور اس پر پابندی لگنے تک کی ایک پوری تاریخ ہے‘ جو عوام کے ذہنوں سے محو نہیں ہوئی۔ مخصوص علاقوں میں مشروط اجازت سے پتنگ بازی کو محفوظ بنانا کارِ محال ہے۔ کٹی ہوئی پتنگ نہ تو کسی علاقے کی پابند رہتی ہے اور نہ ہی ڈور کسی انسان کے گلے کی رعایت کرتی ہے۔ موٹر سائیکل سوار کی شہ رگ کاٹنے کیلئے عام مانجھا لگی ہلکی ڈور بھی کافی ہے۔
اس خونیں کھیل سے ایک بار پابندی ہٹ گئی تو پھر دھاتی تار‘ تیز دھار ڈور اور دیگر کی روک تھام ممکن نہیں ہو گی جبکہ اس کے ساتھ ہی اونچی آواز میں گانے بجانے‘ ہوائی فائرنگ‘ ہلڑ بازی اور چلتی ٹریفک میں سڑکوں پر پتنگ لوٹنے کا سلسلہ بھی لوٹ آئے گا۔ہمارا بجلی کا ترسیلی نظام بھی پتنگ بازی سے ہونے والے نقصانات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 2008ء میںپتنگ بازی پر پابندی کے پیچھے ٹھوس وجوہات تھیں‘ اگر اس کی اجازت دی گئی تو یہ اس خونی کھیل سے جُڑی سبھی خرابیوں کا فلڈگیٹ کھولنے کے مترادف ہو گا۔ ثقافتی سرگرمیوں کے نام پر بسنت کے خونیں کھیل کی بجائے مثبت اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔