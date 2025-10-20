نتیجہ خیز اقدامات کی ضرورت
قطر کی میزبانی اور ترکیہ کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات اور جنگ بندی خوش آئند ہے۔ فریقین نے فوری جنگ بندی پر اور ایسے اقدامات پر اتفاق کیا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنا سکیں۔ فریقین نے آئندہ دنوں میں فالو اَپ ملاقاتیں کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے تاکہ جنگ بندی کے تسلسل اور اس کے مؤثر نفاذ کو قابلِ اعتماد اور پائیدار انداز میں یقینی بنایا جا سکے۔جنگ بندی اور بات چیت کی راہ ہموار کرنے کی یہ پیشرفت بروقت اور خوش آئند ہے ۔نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحق ڈار نے اس پیش رفت کو صحیح سمت میں پہلا قدم قرار دیا ہے ۔ اس سے کشیدگی پر فوری طور پر قابو پانے میں یقینا مدد ملی ہے تاہم مسئلے کا پائیدار حل افغان سر زمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط ہے۔ وزیر خارجہ اسحق ڈار نے بھی ایک ٹویٹ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں ترکیہ کی میزبانی میں ہونے والے آئندہ اجلاس میں ٹھوس اور قابلِ تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کا انتظار ہے تاکہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی طرف دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔
افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ایک تلخ حقیقت ہے ۔ طالبان کیلئے یہ آسان تھا کہ کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس جانب سنجیدگی سے توجہ دیتے ‘ مگر روزِ اول ہی سے طالبان کا عمل اس مسئلے سے نمٹنے کی بجائے اس کو بڑھاوا دینے کا رہا ہے ۔ اس طرح دونوں ملکو ں کے تعلقات میں ٹیڑھ اگست 2021 ء ہی میں در آئی تھی جب طالبان نے پاکستان کے تحفظات کا احترام کرنے کے بجائے اس کے برعکس پالیسی اختیار کی۔ ان چار برسوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں خوفناک اضافہ ہوا اور اس میں افغانستان سے آیا ہوا اسلحہ ‘ بارود اور شدت پسند استعمال ہوتے رہے۔دہشت گردی کی اس لہر کے خلاف پاکستان کی جانب سے ہر سطح پر افغان طالبان کو ان کی ذمہ داریوں سے خبر دارکیا گیا مگر ایسا نہیں لگتا کہ اُدھر سے اس پر عشر عشیر بھی عمل کیا گیا ہو۔اس کے باوجود پاکستان کی جانب سے ضبط کا مظاہرہ کیا گیا‘یہاں تک کہ گزشتہ ہفتے افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر منظم حملہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا۔
یہ پاکستان کی جانب سے افغان جارحیت کا مؤثر جواب ہی تھا جس نے طالبان کو جنگ بندی کے مطالبے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پہ مجبور کیا۔ قطر میں ہونے والے مذاکرات کے نتائج کا خیر مقدم کیا گیا ہے مگر پائیدار امن افغانستان کی جانب سے نتیجہ خیز اقدامات سے مشروط ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت اس معاملے میں سر مو ڈھیل کی مستحق نہیں‘ اور صرف پاکستان نہیں خطے کے سبھی ممالک کو اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ افغان طالبان کا پچھلے چار برس سے جو رویہ رہا ہے اور ہمسایہ ملک میں دہشت گردی کے ذمہ دار عناصر کیلئے طالبان نے جس طرفداری کا مظاہرہ کیا یہ صورتحال افغانستان کو ایک بار پھر عالمی دہشت گردی کا مرکز بنانے کی طرف لے جارہی ہے۔ افغانستان فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کیلئے محفوظ آماجگاہ ہے اور بلوچستان میں شدت پسندی کے ذمہ داروں کوبھی یہیں پناہ ملتی ہے۔
دہشت گردی کی تقریباً سبھی وارداتوں کے افغانستان کے ساتھ تعلق کے شواہد اپنی جگہ ہیں۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے‘ اسلحہ بھی وہی استعمال کیا گیا جو افغانستان میں غیر ملکی افواج یا سابق افغان سکیورٹی ادارے چھوڑ گئے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی کی ہر کارروائی میں افغانستان سے لایا ہوا اسلحہ اور آلات استعمال ہوتے رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے ان سنگین خطرات کو محض رسمی یقین دہانیوں کے ساتھ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان سے تسلی بخش اور نتیجہ خیز اقدامات ناگزیر ہیں۔