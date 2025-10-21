مقامی حکومتوں کا قانون
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی جانب سے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 ء پر دستخط کے بعد صوبے میں نئے قانون کے تحت بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے چند روز قبل ہی پنجاب میں دسمبر کے آخر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا ۔نئے ایکٹ کی منظوری کے بعد صوبے میں نئے قانون کے تحت حلقہ بندیاں تشکیل دینا ہوں گی۔ صوبائی حکومت نئے ایکٹ کو وسائل اور فیصلہ سازی کی قوت نچلی سطح تک منتقل کرنے کا ایک آلہ بتا رہی ہے‘ اگر ایسا ہوا تو صوبے کے ترقیاتی عمل میں نیا باب رقم ہو سکتا ہے۔ دنیا کے سبھی ترقی یافتہ معاشروں میں بلدیاتی نظام کو جمہوریت کی بنیاد اور مسائل کے فوری حل کیلئے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔
ہمارے ملک میں بھی ترقی کا حقیقی راستہ اسی وقت ہموار ہو گا جب مقامی حکومتیں اپنے دائرہ اختیار میں فیصلے کرنے کے قابل ہوں گی۔ صفائی‘ پینے کے صاف پانی‘ ٹریفک‘ تجاوزات‘ تعلیم‘ صحت اور شہری سہولیات جیسے مسائل مقامی حکومت کے مؤثر نظام کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ بلدیاتی نمائندے نہ صرف ان مسائل کا فوری حل تلاش کرتے ہیں بلکہ ترقیاتی منصوبوں میں عوامی ترجیحات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومتِ پنجاب اور الیکشن کمیشن مل کر نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت بلدیاتی جمہوریت کے احیا کو ممکن بنائیں۔