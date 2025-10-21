گندم کی پالیسی
وفاقی حکومت کی طرف سے نئی گندم پالیسی 2025-26ء کی منظوری‘ جس کے تحت گندم کی کم از کم امدادی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے‘ ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ اس اقدام کا مقصد کسانوں کوان کی فصل کا منصفانہ معاوضہ فراہم کرنا‘ منڈی میں استحکام پیدا کرنا اور قومی سطح پر غذائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ گندم کو ملک کی زرعی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے لیکن گزشتہ دو برسوں میں گندم کی قیمتوں میں غیریقینی‘ پالیسیوں کے عدم تسلسل اور موسمی آفات نے کاشتکار طبقے کو شدید مالی دباؤ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب کم از کم امدادی قیمت کی بحالی سے انہیں یقین ہوگا کہ ان کی محنت کا معاوضہ طے شدہ نرخوں پر ملے گا‘ ان کی سرمایہ کاری محفوظ رہے گی اور انہیں اپنی اگلی فصل کیلئے بہتر منصوبہ بندی کا موقع ملے گا۔
اب حکومت کو اس امر پر توجہ دینی چاہیے کہ گندم کی کاشت کیلئے درکار زرعی مداخل جیسے کھاد‘ بیج اور زرعی ادویات وغیرہ مناسب نرخوں پر اور بروقت دستیاب ہوں۔ عموماً امدادی قیمتوں کے اعلان کے بعد ذخیرہ اندوز عناصر کھاد اور ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کرکے کسانوں کا استحصال شروع کر دیتے ہیں۔ اس رجحان کے تدارک کیلئے حکومت کو سخت نگرانی اور فوری کارروائی کا مؤثر نظام وضع کرنا چاہیے۔ نئی گندم پالیسی پر عملدرآمد کرتے ہوئے کسانوں کے مسائل حل کر دیے گئے تو نہ صرف غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ کسانوں اور دیہی معیشت کو بھی تقویت ملے گی۔