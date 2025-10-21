صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان عرفان صدیقی میاں عمران احمد رشید صافی حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

گندم کی پالیسی

وفاقی حکومت کی طرف سے نئی گندم پالیسی 2025-26ء کی منظوری‘ جس کے تحت گندم کی کم از کم امدادی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے‘ ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ اس اقدام کا مقصد کسانوں کوان کی فصل کا منصفانہ معاوضہ فراہم کرنا‘ منڈی میں استحکام پیدا کرنا اور قومی سطح پر غذائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ گندم کو ملک کی زرعی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے لیکن گزشتہ دو برسوں میں گندم کی قیمتوں میں غیریقینی‘ پالیسیوں کے عدم تسلسل اور موسمی آفات نے کاشتکار طبقے کو شدید مالی دباؤ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب کم از کم امدادی قیمت کی بحالی سے انہیں یقین ہوگا کہ ان کی محنت کا معاوضہ طے شدہ نرخوں پر ملے گا‘ ان کی سرمایہ کاری محفوظ رہے گی اور انہیں اپنی اگلی فصل کیلئے بہتر منصوبہ بندی کا موقع ملے گا۔

اب حکومت کو اس امر پر توجہ دینی چاہیے کہ گندم کی کاشت کیلئے درکار زرعی مداخل جیسے کھاد‘ بیج اور زرعی ادویات وغیرہ مناسب نرخوں پر اور بروقت دستیاب ہوں۔ عموماً امدادی قیمتوں کے اعلان کے بعد ذخیرہ اندوز عناصر کھاد اور ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کرکے کسانوں کا استحصال شروع کر دیتے ہیں۔ اس رجحان کے تدارک کیلئے حکومت کو سخت نگرانی اور فوری کارروائی کا مؤثر نظام وضع کرنا چاہیے۔ نئی گندم پالیسی پر عملدرآمد کرتے ہوئے کسانوں کے مسائل حل کر دیے گئے تو نہ صرف غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ کسانوں اور دیہی معیشت کو بھی تقویت ملے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ہم حدِّ فاصل ہیں!
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو