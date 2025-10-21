معاشی استحکام اور امن وامان
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق معاشی استحکام کیلئے عسکریت پسندی پر قابو پانا ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ جو حال ہی میں امریکی دورے پر تھے‘ کا کہنا تھا کہ پائیدار استحکام اور سرمایہ کاروں کا اعتماد داخلی امن اور سیاسی ہم آہنگی پر منحصر ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ پائیدار معاشی استحکام اور سرمایہ کاروں کا اعتماد امن اور سیاسی ہم آہنگی کے ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ غیر یقینی کاماحول ہو اور سرمایہ کار خوف وہراس میں مبتلا ہوں تو معاشی استحکام کی جدوجہد نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی۔ دہشتگردی‘ سیاسی بدنظمی اور لاقانونیت کا ماحول معیشت کو شدید طور پر متاثر کرتا ہے‘ حصص بازاروں کے اشاریے گرنے لگتے ہیں‘ سرمایہ کاری کے فیصلے متاثر ہوتے ہیں‘ معاشی ریٹنگ کم ہو جاتی ہے اور ملک پُرکشش معاشی مقام کے طور پر اپنی حیثیت نہیں بنا پاتا۔ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ سرمایہ بے حد حساس واقع ہوا ہے‘ بے چینی کے ماحول سے دور بھاگتا اور امن وامان کا متلاشی رہتا ہے؛ چنانچہ عالمی سطح پر سرمایہ کاری کے فیصلے صرف منافع کی شرح پر نہیں بلکہ رسک کے تجزیے پر بھی مبنی ہوتے ہیں اوربین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں اور مالیاتی ادارے صرف معاشی اعداد وشمار نہیں دیکھتے بلکہ ملک کی مجموعی سکیورٹی صورتحال‘ سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کو بھی مدِنظر رکھتے ہیں۔ ملک عزیز کی معیشت کی بات کی جائے تو معاشی نظم وضبط کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ محصولات میں اضافہ ہو رہا ہے‘ برآمدات میں بھی بہتری آئی ہے‘ زرِمبادلہ کے ذخائر میں استحکام ہے‘ روپے کی قدر برقرار ہے۔
یہ معاشی اٹھان کی بھرپور علامتیں ہیں اور اس بنیاد پر معیشت کی ترقی کے امکانات بجا طور پر روشن ہیں۔ تاہم ملک میں دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور سیاسی محاذ آرائی کا ماحول معاشی ترقی کے عزائم اور کوششوں کیلئے بڑے چیلنجز ہیں۔ امن وامان کے قیام کے بغیر کوئی بھی معاشی پالیسی پائیدار ثابت نہیں ہو سکتی جبکہ سیاسی ہم آہنگی وہ قوت ہے جو نہ صرف داخلی امن کو فروغ دیتی ہے بلکہ بین الاقوامی برادری میں بھی ملک کا مثبت تاثر پیدا کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دہشتگردی کے خاتمے اور امن کے قیام کو معاشی حکمتِ عملی کا حصہ بنایا جائے‘ سرمایہ کاروں کو اس امر کی یقین دہانی چاہیے کہ ملک میں پالیسیوں کا تسلسل رہے گا‘ امن وامان کی صورتحال قابو میں ہو گی اور معیشت کے استحکام کیلئے سنجیدگی اور جذبہ برقرار رہے گا۔ معاشی استحکام اور امن ایک دوسرے کیلئے لازم وملزوم ہیں‘ اندرونی امن کے بغیر معاشی خوشحالی ایک سراب ہے اور معاشی کمزوری کیساتھ دیرپا امن کا قیام ناممکن‘ لہٰذا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ امن وامان کے قیام اور سیاسی اتفاقِ رائے کو قومی ترجیح بنایا جائے تاکہ معاشی کامیابیوں کا تسلسل برقرار رہ سکے اور ملک ترقی واستحکام کی راہ پر گامزن ہو۔
پاکستان میں دہشتگردی کے محرکات میں افغانستان کا عمل دخل ظاہر وباہر ہے۔ 2021ء میں جب سے طالبان کی عبوری حکومت قائم ہوئی ہے پاکستان کی جانب سے افغانستان سرزمین سے دہشتگردی کی روک تھام کیلئے مطالبات کیے جا رہے تھے مگر اس پر عمل نہیں ہوا ۔ تاہم حالیہ کشیدگی اور اسکے بعد ہونے والے سیز فائر اورامن معاہدے سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کیساتھ دوست ممالک بھی افغانستان پر اس کی ذمہ داریوں کیلئے دباؤ ڈالیں گے اور دہشت گردی کا یہ سلسلہ رک سکے گا۔ یہ صورتحال ملکی معیشت کیلئے بڑی سودمند ثابت ہو گی۔ فی الوقت پاکستان معاشی اڑان بھرنے کیلئے تیار کھڑا ہے۔ سی پیک کے منصوبوں کے ثمرات بھی تیار ہیں اور ملک کی معدنی دولت سے استفادہ کی منصوبہ بندی بھی عملی صورت اختیار کر چکی ہے۔
ان حالات میں پاکستانی معیشت کو پائیدار امن اور ملکی سطح پر استحکام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کیلئے پاکستان سے مثبت تاثر ابھرے اور معاشی ترقی کے امکانات کو فروغ ملے۔