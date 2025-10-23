ای ویسٹ کا مسئلہ
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کے حالیہ اجلاس میں ملک میں تیزی سے بڑھتے الیکٹرانک ویسٹ اور اسے تلف کرنے کی کوئی واضح پالیسی موجود نہ ہونے کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ ملک میں کوئی ای ویسٹ پالیسی نہ ہونا متعلقہ اداروں کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے جو ایک اُبھرتے ہوئے ماحولیاتی بحران کو نظرانداز کر رہے ہیں۔ پاکستان اگرچہ عالمی سطح پر پیدا ہونے والی 53.6 ملین میٹرک ٹن ای ویسٹ میں ایک فیصد سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے مگر ملک کے اندر سالانہ تقریباً پانچ لاکھ میٹرک ٹن ای ویسٹ پیدا ہو رہا ہے۔ اس میں مزید اضافہ اس کباڑ سے ہوتا ہے جو ترقی یافتہ ملکوں سے یہاں درآمد کیا جاتا ہے۔
ملک میں ای ویسٹ کی محفوظ تلفی کا کوئی منظم نظام موجود نہ ہونے کی وجہ سے جب یہ زہریلا کچرا پگھلایا یا تیزاب سے گلایا جاتا ہے تو اس میں شامل لیڈ‘ پارہ‘ زنک اور کیڈمیم جیسے دھاتیں مٹی‘ پانی اور فضا کو زہریلا بنا دیتی ہیں جس کے اثرات نسلوں تک برقرار رہتے ہیں۔ بچوں میں دماغی نشوونما رک جانا‘ جلدی امراض‘ گردوں کی خرابی اور اعصابی نقص جیسی بیماریاں انہی زہریلے اجزا کا نتیجہ ہیں۔ حکومت فوری طور پر ایک نیشنل ای ویسٹ پالیسی تشکیل دیتے ہوئے غیررسمی ری سائیکلنگ پلانٹس کی بندش یقینی بنائے۔ اس سے پہلے کہ ای ویسٹ نامی خاموش زہر ہماری زندگی چھین لے‘ حکومت ماحولیاتی ذمہ داری کو قومی ترجیح بنائے۔