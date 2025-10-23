صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
اداریہ
قاتل ڈورکاوار

گزشتہ روز لاہور میں ایک 21سالہ نوجوان گلے پر ڈور پھرنے سے جاں بحق ہو گیا جبکہ کالا شاہ کاکو میں ایک نوجوان ڈور سے زخمی ہوا۔ یہ افسوسناک حادثات ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب صوبائی حکومت لاہور میں بسنت کی اجازت دینے پر غور کر رہی ہے۔ رواں سال کے آغاز میں ہی پنجاب اسمبلی نے پتنگ بازی پر پابندی کا قانون منظور کیا تھا جس کے تحت پتنگ اُڑانے‘ پتنگ بنانے اور فروخت کرنے والوں کو قید یا جرمانے کی سزا تجویز کی گئی۔ مگر یہ قانون صرف کاغذوں تک محدود رہا اور سال بھر میں پتنگ بازی کی وجہ سے صوبے میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے اور درجنوں جانیں گئیں جبکہ قاتل ڈور کے کارخانے بھی چل رہے ہیں۔

پابندی اور سخت قانون سازی کے باوجود پتنگ بازی کا نہ رکنا متعلقہ حکام کی بڑی ناکامی ہے۔ خوفناک حادثات کے بعد بھی صوبائی حکومت کا بسنت کی اجازت دینے پر غور کرنا مقام استعجاب ہے۔ ان طفل تسلیوں کا کوئی وزن نہیں کہ بسنت صرف مخصوص علاقوں میں منائی جائے گی‘ ہوا کے رخ پر اڑتی پتنگ اور قاتل ڈور کسی سرحد یا علاقے کی پابند نہیں ہوتی۔ اس تناظر میں بسنت کی اجازت دینا گویا قانون شکنی‘ موت اور لاقانونیت کو سرکاری سرپرستی دینا ہے۔ ضروری ہے کہ قاتل ڈور بنانے والوں کو مثالی سزائیں دی جائیں‘ پتنگ سازوں کے نیٹ ورک توڑے جائیں اور بسنت کے نام پر خون کی تجارت ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے۔

