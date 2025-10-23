بلدیاتی الیکشن کا معمہ
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب میں طویل عرصے سے التوا کا شکار بلدیاتی انتخابات کیلئے جاری کردہ حلقہ بندی شیڈول واپس لینے سے بلدیاتی الیکشن کا معاملہ ایک لاینحل معمہ بن کر رہ گیا ہے۔ قبل ازیں الیکشن کمیشن نے8 دسمبر تک حلقہ بندیاں فائنل کرنے اور دسمبر کے آخری ہفتے میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا شیڈول جاری کیا تھا مگر اب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025ء کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کو نئے منظور کردہ ایکٹ کی روشنی میں حلقہ بندی اور حد بندی قواعد کو چار ہفتوں میں حتمی شکل دینے کی مہلت دی ہے۔بظاہر ایک مرتبہ پھر بلدیاتی انتخابات کا معاملہ کھٹائی کا شکار ہو گیا ہے۔ آئینِ پاکستان کا آرٹیکل 140 اے کہتا ہے کہ ’’ہر ایک صوبہ قانون کے ذریعے مقامی حکومت کا نظام قائم کرے گا اور سیاسی‘ انتظامی اور مالیاتی ذمہ داری اور اختیار مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو منتقل کر دے گا‘‘۔ مگر اس حوالے سے ہماری تاریخ قابلِ رشک نہیں ۔
پنجاب میں آخری بلدیاتی الیکشن ایک دہائی قبل‘ 2015ء میں ہوئے تھے اور تب سے اب تک مختلف حیلے بہانوں سے بلدیاتی اداروں کے قیام کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ 2015ء میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی مدت جنوری 2019ء میں مکمل ہونا تھی مگر 2018ء میں نئی آنے والی وفاقی حکومت نے بلدیاتی اصلاحات اور ایک سال میں نئے الیکشن کرانے کے نام پر لوکل گورنمنٹ اداروں کو معطل کر دیا۔ اس دوران ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا‘ ایکٹ میں کچھ ترامیم بھی کی گئیں مگر بلدیاتی انتخابات نہ کرائے جا سکے۔ دوسری جانب نئے بلدیاتی ایکٹ کو عدالت میں چیلنج کیا گیا جس پر عدالتِ عظمیٰ نے مارچ 2021ء میں بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا۔
دسمبر 2021ء میں ان اداروں کی مدت مکمل ہوئی تو الیکشن ایکٹ 2017ء کی دفعہ 219(4) کے تحت 120دن کے اندر نئے انتخابات کرائے جانا تھے مگر اس ناگزیر آئینی تقاضے کی راہ میں مختلف رکاوٹیں کھڑی کی جانے لگیں۔ گزشتہ تین برس کے دوران چھ مرتبہ بلدیاتی قانون تبدیل کیا گیا‘ دو مرتبہ حلقہ بندیاں کی گئیں‘ ایک بار تو الیکشن شیڈول بھی جاری ہوا لیکن بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے۔ اب نئے ایکٹ کی منظوری اور الیکشن کمیشن کی جانب سے صوبائی حکومت کو ایک ماہ کی مہلت سے یہ معاملہ ایک بار پھر تعطل کا شکار ہے۔ سیاسی جماعتوں اور صوبائی حکومتوں نے جو وتیرہ اپنایا‘ وہ ایک طرف اس ضمن میں الیکشن کمیشن نے جس قدر ڈھیل کا مظاہرہ کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حیل و حجت سے کی جانے والی اس ’آئین شکنی‘ میں سب برابر کے حصہ دار رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے‘ جو پوری دنیا میں جمہوریت کی نرسری اور صوبائی حکومتوں کا دست وبازو سمجھے جاتے ہیں‘ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں انہیں اپنا حریف تصور کرتی ہیں۔
ہر صوبائی حکومت‘ خواہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو‘ یہی کوشش کرتی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو ہر ممکن حد تک غیر فعال رکھا جائے‘ اگر بہ امر مجبوری یہ ادارے قائم ہو بھی جائیں تو انہیں اپنا دستِ نگر رکھا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں بلدیاتی نظام پنپ نہیں سکا اور نہ متبادل سیاسی قیادت ہی پروان چڑھ سکی۔ اسکا بھگتان عوام کا مقدر ٹھہرا‘ کیونکہ وہ مسائل جو دہلیز پر حل ہو سکتے تھے‘ صوبائی کابینہ کی منظوری کے محتاج ہو گئے۔ اس سے صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں اور گورننس کے معاملات بھی شدید متاثر ہوئے۔ ہماری سیاسی جماعتوں اور صوبائی حکومتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بلدیاتی ادارے ان کی راہ کی رکاوٹ نہیں بلکہ ان کے ممد و معاون ہیں۔ اگر خوشدلی سے بلدیاتی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے تو نہ صرف گورننس اور شہری سہولتوں کی فراہمی کا معیار کہیں بلند ہو گا بلکہ حکومتی ذمہ داریوں کے بوجھ میں بھی کمی آئے گی۔