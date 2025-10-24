فضائی آلودگی

فضائی آلودگی
عالمی ادارے آئی کیو ایئر کے مطابق گزشتہ روز لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 485 پوائنٹس تک جا پہنچا‘ جو انسانی صحت کیلئے نہایت خطرناک ہے۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے حکومتی دعووں کے باوجود اس میں مسلسل اضافہ حکومتی حکمت عملی پر نظر ثانی کا تقاضا کرتا ہے۔ لاہور میں اینٹی سموگ گنز کے استعمال کو فضائی آلودگی کے تدارک کا مؤثر ذریعہ قرار دیا جا رہا تھا‘ مگر ان مشینوں کے ذریعے محض کچھ دیر کیلئے ہی ہوا میں گردوغبار کم کیا جا سکتا ہے۔ جب تک آلودگی کے اصل اسباب پر قابو نہیں پایا جاتا‘ فضا مستقل طور پر صاف نہیں ہو سکتی۔ شہروں میں فضائی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ بے ہنگم ٹریفک ہے۔
ماحولیاتی ماہرین کے مطابق لاہور میں پھیلنے والی آلودگی کا تقریباً 43 فیصد حصہ گاڑیوں کے دھویں سے پیدا ہوتا ہے۔ پٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی پرانی گاڑیاں‘ موٹر سائیکلیں اور رکشے فضا میں کاربن اور دیگر نقصان دہ ذرات خارج کرتے ہیں۔ فضائی آلودگی میں کمی کیلئے حکومت کو الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کی جامع پالیسی اپنانی چاہیے۔ لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں کو فضائی آلودگی سے پاک کرنے کیلئے جز وقتی کارروائیوں سے بات نہیں بنے گی۔ ضروری ہے کہ حکومت ایک دیرپا ماحولیاتی حکمتِ عملی اپنائے جس میں کلین انرجی‘ الیکٹرک ٹرانسپورٹ‘ شجرکاری اور منظم شہری منصوبہ بندی کو بنیادی ترجیح حاصل ہو۔