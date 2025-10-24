صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
ڈیجیٹل فراڈ کے بڑھتے واقعات

گلوبل سٹیٹ آف سکیمز رپورٹ 2025ء کے مطابق پاکستانی صارفین ہر سال تقریباً نوارب 30کروڑ ڈالر کے ڈیجیٹل فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں‘ جو ملک کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً ڈھائی فیصد بنتا ہے۔ ڈیجیٹل فراڈ میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ عوامی آگاہی کا فقدان ہے۔ صارفین محض ایک فون کال‘ لنک یا پیغام پر اپنی بینک تفصیلات اور پاس ورڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ جدید ٹیکنالوجی خصوصاً مصنوعی ذہانت کا غلط استعمال ہے‘ جو اَب انسانی آواز اور چہرے تک کی نقل کر کے لوگوں کو دھوکا دینے کے قابل ہو چکی ہے۔

اس کے علاوہ سائبر قوانین پر عملدرآمد میں سستی‘ تحقیقاتی اداروں کی محدود استعداد اور مالیاتی اداروں کے کمزور سکیورٹی نظام نے بھی ان جرائم کو فروغ دیا ہے۔ حکومت پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سائبر کرائم ایکٹ کو مزید سخت بنائے‘ فراڈ کرنیوالے نیٹ ورکس کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرے اور قومی سطح پر آگاہی مہمات شروع کرے تاکہ عوام کو ڈیجیٹل خطرات اور احتیاطی تدابیر سے روشناس کرایا جا سکے۔ بینکوں کو صارفین کے تحفظ کو اپنی اولین ترجیح بنانا چاہیے۔ صارفین کو بھی چاہیے کہ نامعلوم کالز یا لنکس پر یقین نہ کریں اور اپنے اکاؤنٹس کیلئے ہمیشہ مضبوط حفاظتی کوڈ استعمال کریں۔ اگر حکومت‘ مالیاتی ادارے اور عوام اپنی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں تو ہمارا ملک نہ صرف ان ڈیجیٹل فراڈیوں کے چنگل سے بچ سکتا ہے بلکہ ایک محفوظ‘ بااعتماد اور جدید مالیاتی نظام کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے۔

