پُرتشدد سیاسی رویوں کی روک تھام
وفاقی کابینہ کی جانب سے ٹی ایل پی کوکالعدم جماعت قرار دینے کی منظوری سے یہ معاملہ اب حتمی فیصلے کی جانب بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں منعقدہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مذہبی سیاسی تنظیم پر انسدادِ دہشت گردی ایکٹ 1997ء کے تحت پابندی لگانے کی منظوری دی گئی اور حتمی فیصلے کیلئے ریفرنس سپریم کورٹ بھیجا جائے گا۔ قبل ازیں پنجاب حکومت نے 17اکتوبر کو مذکورہ تنظیم پر پابندی کی سفارش کے حوالے سے سمری وفاقی حکومت کو ارسال کی تھی۔ یہ قدم پنجاب میں مذکورہ تنظیم کے پُرتشدد مظاہروں کے بعد اٹھایا گیا ہے‘ ان مظاہروں میں پولیس کے ایک ایس ایچ او سمیت پانچ افراد جاں بحق اور بیسیوں زخمی ہو گئے تھے۔ آئین کا آرٹیکل 17کی شق دو یہ کہتی ہے کہ ’’وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئی‘ یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت کیلئے مضر ہے تو وفاقی حکومت اعلان سے پندرہ دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی جس کا مذکورہ حوالے سے فیصلہ قطعی ہو گا‘‘۔
اب کابینہ سے منظوری کے بعد وفاقی حکومت کو 15 دن میں سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا ہو گا اور سپریم کورٹ حکومت کے پاس موجود شواہد کی روشنی میں مذکورہ تنظیم کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ یعنی حتمی معاملہ اب عدالتِ عظمیٰ ہی میں طے پائے گا؛ البتہ کچھ حقائق کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں باہمی چپقلش رہی ہے جو بسا اوقات ذاتی انتقام کی کارروائیوں میں بھی بدل گئی مگر سیاسی جماعتوں پر پابندی کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ بڑی واضح ہے‘ بالخصوص جمہوری ادوار میں۔ ایوب دور میں جماعت اسلامی پر پابندی لگی‘ جو بعد ازاں عدالت کے ذریعے ہٹ گئی۔ یحییٰ دور میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پر پابندی لگی۔ بھٹو دور میں نیشنل عوامی پارٹی (نیپ) پر پابندی لگائی گئی‘ تاہم یہ جماعت ایک نئے نام کیساتھ دوبارہ سیاسی منظر پر اُبھری اور آج تک سیاسی میدان میں سرگرم ہے۔ ماضی قریب میں سندھ کی ایک قوم پرست جماعت پر پابندی لگائی گئی تھی مگر یہ جماعت قومی سیاست میں زیادہ وزن کی حامل نہ تھی۔
اگر مذکورہ مذہبی سیاسی تنظیم کا جائزہ لیا جائے تو پُرتشدد کارروائیوں کے حوالے سے اس کی ایک تاریخ رہی ہے۔ پنجاب کی وزارتِ داخلہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2016ء‘ یعنی اپنے قیام کے بعد سے اب تک اس جماعت کے خلاف 329 دہشت گردی کے مقدمات درج ہو چکے جو بذاتِ خود ایک ریکارڈ ہے۔ ان مقدمات میں ایک لاکھ 32ہزار سے زائد ملزمان کے خلاف چالان پیش کیے گئے۔ بدامنی اور پُرتشدد کارروائیاں کے سبب ہی 2021ء میں بھی مذکورہ تنظیم پر اُسوقت کی وفاقی حکومت نے پابندی لگائی تھی مگر چھ ماہ بعد یہ پابندی پُرامن سیاسی مظاہروں کی یقین دہانی پر ہٹا لی گئی تھی۔ حالیہ پُرتشدد واقعات اس امر پر شاہد ہیں کہ 2021ء میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی کی گئی ہے۔ سیاست تو مکالمے اور بحث و تمحیص کا میدان ہے‘ اس میں تشدد کیوں در آیا؟ فکرمندی کی بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ محض نو برسوں میں اس جماعت پر دہشتگردی کے جتنے مقدمات اور جتنے افراد کیخلاف چالان پیش ہو چکے‘ اتنے تو دیگر جماعتوں پر دہائیوں کی سیاست کے بعد بھی نہیں ہوئے۔ اب معاملہ تو سپریم کورٹ میں ہی طے پائے گا‘ جہاں فریقین کو شنوائی کا بھرپور موقع میسر آئے گا؛ البتہ اس واقعے نے پُر تشدد اور انتشاری سیاسی رویوں کی جانب ایک بار پھر توجہ مبذول کرائی ہے۔
تحمل‘ برداشت اور پُر امن سیاسی طریقے سے اپنی بات منوانے کا رجحان ہمارے ہاں عنقا کیوں ہوتا جا رہا؟ اس معاملے سے جتنی چشم پوشی کی جائے گی‘ یہ معاملہ اتنا ہی بگڑتا جائے گا۔ یہ سمجھنا ہو گا کہ نفرت اور انتشار کی یہ آگ جو اَب دہلیز تک آ گئی ہے‘ اس کا تدارک کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔