برآمدات میں کمی

برآمدات میں کمی
ورلڈ بینک کی پاکستان ڈویلپمنٹ رپورٹ میں ملکی معیشت کے ایک تشویشناک پہلو کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملکی برآمدات نہ صرف مجموعی قومی پیداوار کے تناسب سے مسلسل کم ہو رہی ہیں بلکہ یہ اپنی حقیقی صلاحیت سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ 1990ء کی دہائی میں ملکی برآمدات کا جی ڈی پی سے تناسب 16فیصد تھا‘ جو اَب گھٹ کر صرف 10.4 فیصد رہ گیا ہے۔ یہ کمی محض ایک عددی فرق نہیں بلکہ ملکی معیشت کی سمت پر گہرا سوالیہ نشان ہے۔ عالمی بینک کے مطابق ملکی برآمدات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں بلند محصولات‘ پیچیدہ ضوابط‘ مہنگی توانائی اور کمزور لاجسٹکس نظام ہے۔ اگر حکومت بروقت اور درست پالیسیاں اختیار کرے تو اب بھی برآمدات میں اضافہ ممکن ہے۔
اگرچہ حکومت نے اڑان پاکستان پروگرام کے تحت 2035ء تک برآمدات کو 60 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے مگر اس سمت میں کوئی قابلِ ذکر عملی پیش رفت دکھائی نہیں دیتی۔ ضروری ہے کہ حکومت برآمدات کے فروغ کو محض اعلانات تک محدود رکھنے کے بجائے عملی ترجیح بنائے۔ توانائی کی لاگت میں کمی‘ ٹیرف اصلاحات‘ جدید لاجسٹکس اور نئے تجارتی معاہدے وہ اقدامات ہیں جو پاکستان کو عالمی منڈی میں دوبارہ مسابقت کے قابل بنا سکتے ہیں۔