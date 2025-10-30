ماحولیاتی فنڈنگ کی ضرورت
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے قرض نہیں بلکہ عالمی فنڈنگ ہی پائیدار حل ہے۔ وزیراعظم کا یہ مؤقف بجا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ترقی پذیر ممالک کیلئے ماحولیاتی موافقت اور بحالی کیلئے مہنگے قرض لینا ممکن نہیں۔ ملکِ عزیز ہی کی مثال لے لیں‘ عالمی کاربن اخراج میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ دس ممالک میں پاکستان سر فہرست ہے۔ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سیلابوں نے پہلے 2022ء اور اب رواں برس ملکی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ ان حالات میں وزیراعظم کا عالمی برادری کو ماحولیاتی فنڈنگ کی ادائیگی کی صورت میں اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا بروقت اوربرمحل ہے۔
گزشتہ برس منعقد ہونے والی اقوام متحدہ کی ماحولیاتی کانفرنس میں ترقی یافتہ ممالک نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کو 2035ء تک سالانہ 300 ارب ڈالر مختلف فنڈز اور گرانٹس کے صورت میں دینے کی یقین دہانی کرائی تھی مگر عملی طور پر اس امداد کا حجم بہت محدود رہا۔مغربی دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلی کسی ایک ملک یا خطے کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور کوئی بھی ملک اس کے اثرات سے تادیر محفوظ نہیں رہے گا‘ لہٰذا ضرورت ہے کہ ترقی یافتہ ممالک نہ صرف ٹیکنالوجی اور مہارت سے ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کی مدد کریں بلکہ ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے اپنے وعدوں کو بھی پورا کریں۔