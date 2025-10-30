افغانستان کی ہٹ دھرمی
ترکیہ کے شہر استنبول میں افغانستان کے ساتھ پائیدار جنگ بندی کیلئے 25 اکتوبر سے جاری مذاکرات گزشتہ روز بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے مذاکرات کی ناکامی پر کابل انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ افسوسناک امر ہے‘ افغان فریق نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی‘ اصل معاملے سے ہٹتا رہا اور الزام تراشی‘ گمراہ کن باتوں اور چالوں میں مصروف رہا‘ اس طرح یہ مذاکرات کسی قابلِ عمل حل تک نہیں پہنچ سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خاتمے کیلئے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی افغانستان کو خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان رہا‘ وہ حلقے جو خطے میں بدامنی پھیلانے میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہیں‘ انہوں نے پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا‘ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان کا عمل دخل کھلی حقیقت ہے اور یہ امر بھی سب پر واضح ہو چکا کہ پاکستان کے مغربی صوبوں میں ہونے والی دہشت گردی کے تار افغانستان سے ہلائے جاتے ہیں۔ اب پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اس کی وجہ وہ کثیر جانی نقصان ہے جو افغانستان سے متعلق نرم روی کے سبب پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا۔ رواں سال دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان کیلئے گزشتہ ایک دہائی کا خونیں ترین سال ہے۔
یکم جنوری سے اب تک دہشت گردی کے 875 واقعات ہو چکے۔ 2016ء میں یہ تعداد 526‘ 2017ء میں 294 اور 2018ء میں 164 تھی۔ ان حملوں میں رواں سال اب تک 991 سکیورٹی فورسز اہلکارشہید ہو چکے ہیں جبکہ 2016ء میں یہ تعداد 291‘ 2017ء میں 216 اور 2018ء میں 158 تھی۔ یہ پاکستان کا تحمل ہے کہ افغانستان سے درپیش سکیورٹی خدشات کے باوجود سرحدی امن کو برقرار رکھا گیا اور نوبت باہمی کشیدگی تک نہیں پہنچنے دی‘ تاوقتیکہ سرحدی دراندازی روز کا معمول بن گئی اور افغان سرحدی پوسٹوں سے پاکستانی چوکیوں پر باقاعدہ گولہ باری کی گئی۔ سرخ لکیر کو افغانستان نے عبور کیا مگر اس کے باوجود پاکستان نے طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنے کے بجائے افہام و تفہیم اور بات چیت کے ذریعے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی اور عبوری جنگ بندی کے تحت 19اکتوبر کو پہلے قطر اور پھر 25اکتوبر کو ترکیہ میں مذاکراتی ادوار ہوئے مگر افغانستان نے اپنی ہٹ دھرمی اور عاقبت نااندیشی سے نہ صرف ثالثوں کو شرمندہ کرایا بلکہ امن کے فروغ کا ایک اہم موقع بھی ضائع کر دیا۔ ان مذاکراتی ادوار سے یہ تاثر مزید مستحکم ہوا ہے کہ افغان طالبان داخلی سطح پر بھی انتشار کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی معاملات پر اتفاق کے بعد افغان وفد طے شدہ باتوں سے پیچھے ہٹ گیا۔
بہرکیف اب پاکستان واضح کر چکا کہ کسی بھی سرحدی دراندازی اور دہشت گردی کی صورت میں عالمی ضوابط کے تحت اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ بلاشبہ یہ صورتحال علاقائی امن واستحکام کیلئے موزوں نہیں اور اس کشیدگی میں کمی آنی چاہیے مگر اس حوالے سے بال کابل انتظامیہ کے کورٹ میں ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاک افغان کشیدگی ختم کرانے کے حوالے سے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی چند گھنٹوں میں یہ مسئلہ حل کرانے کی آفر کر چکے ہیں۔ لہٰذا استنبول مذاکرات کی ناکامی کے باوجود امید ہے کہ افہام و تفہیم کی کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان اپنا مؤقف اور افغانستان سے اپنی توقعات کھل کر بیان کر چکا۔ اب افغان عبوری حکومت کو اپنی سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر دوحہ معاہدے کی پاسداری کی جائے اور افغان سرزمین کو علاقائی امن کیلئے خطرہ بننے سے روکا جائے تو باہمی کشیدگی کی نوبت ہی کیونکر آئے؟