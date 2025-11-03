صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
اداریہ
ٹریفک حادثات اور جرمانے

بڑھتے ٹریفک حادثات پاکستان کے لیے ایک سنگین قومی المیہ بن چکے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے جاری کردہ اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں دو سو سے تین سو حادثات روزانہ کا معمول بن چکے ہیں‘ جن میں بیسیوں افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں زخمی اور عمر بھر کیلئے معذور ہو جاتے ہیں۔ ایشین ٹرانسپورٹ آبزرویٹری کے مطابق پاکستان میں اوسطاً ہر چھ منٹ میں ایک شخص ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو رہا ہے‘ جن میں تقریباً ایک چوتھائی تعداد خواتین یا بچوں کی ہوتی ہے۔ یہ خوفناک اعداد و شمار ٹریفک قوانین کی سنگین کوتاہیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

ان کی توثیق ای جرمانوں سے بھی ہوتی ہے۔ ایک خبر کے مطابق کراچی میں محض چھ روز میں 26 ہزار سے زائد ای چالان ہو چکے ہیں‘ یعنی ہر روز 4300 سے زائد ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں محض ایک شہر میں کیمروں پر ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس سے یہ اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں کہ ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کا درجہ کیا ہے۔ سخت ٹریفک قوانین اور جرمانے‘ بالخصوص ای چالان شہریوں کو قانون کی پاسداری پر کاربند رکھنے کیلئے ایک مثبت کاوش ہیں‘ ان کا دائرہ مزید وسیع ہونا چاہیے؛ البتہ جرمانوں کی شرح کے حوالے سے جو عوامی تحفظات ہیں‘ حکام کو ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ 

 

