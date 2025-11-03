فضائی آلودگی کا المیہ

فضائی آلودگی کا المیہ
رواں سال معمول سے زیادہ بارشوں اور آلودگی پر قابو پانے کے حکومتی اقدامات کے باوجود صوبہ پنجاب کے شہری علاقوں کی صورتحال شدید تشویشناک ہے اور لاہور ایک بار پھر آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں سرفہرست آ رہا ہے۔ اتوار کی شام لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 269 ریکارڈ کیا گیا جو خطے کے دیگر شہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا۔ ان دنوں دنیا کے اکثر کثیر آبادی والے شہروں میں بھی ہوا کے معیار کا درجہ 150 کے لگ بھگ بلکہ زیادہ تر بڑے شہروں کا اس سے بھی کہیں کم ہے مگر ہمارے ملک کے وسطی علاقوں اور بڑے شہروں کی صورتحال خوفناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ انتہائی آلودہ ہوا شہریوں کی صحت پر کیا بھیانک اثرات مرتب کرتی ہو گی یہ سمجھنا مشکل نہیں۔
ماہرین صحت کی بہت سی تحقیقات فضائی آلودگی کی مقدار اور سانس کے مریضوں کے ہسپتالوں کے دوروں کے درمیان تعلق کی تصدیق کرتی ہیں۔ روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے کہ شدید آلودگی والے مہینوں میں نظام تنفس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں ۔ سوئس ایئر کوالٹی مانیٹر کے انڈیکس کے مطابق 200 سے 300 کے درمیان ایئر کوالٹی انڈیکس ’انتہائی مضر صحت‘ اور اس سے اوپر کا درجہ ’انتہائی خطرناک‘ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس زہریلی ہوا میں سانس لینے کی قیمت شہریوں کو صحت کے پیچیدہ مسائل اور ان کے دیرپا اثرات کی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس صورتحال کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ گزارا ممکن ہے؛ بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کیلئے جنگی بنیادوں پر اقدامات کئے جائیں۔ ہوا کی آلودگی کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان میں کچھ سرحد پار سے ہوں گے مگر بہت سے مسائل یہیں کے پیدا کردہ ہیں؛ چنانچہ ان سے نمٹنے کیلئے جو ممکن ہے بلاتاخیر کرنا ہو گا۔ اب تک حکومت نے فصلوں کی باقیات کو جلانے کی روک تھام کیلئے جو اقدامات کئے ہیں انہیں مؤثر قرار دیا جا سکتا ہے۔
اگرچہ اب بھی کہیں کہیں دھان کی پرالی جلانے کے واقعات نظر آ جاتے ہیں مگر چند سال پہلے کے مقابلے میں اس صورتحال میں قابلِ ذکر بہتری آئی ہے۔ کاشتکاروں کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے اور وہ روایتی طریقے کے بجائے مشینی مدد سے زمین کی تیاری اور گندم کی بوائی کرنا سیکھ رہے ہیں۔ آنے والے برسوں میں اس رجحان میں مزید اضافے کی توقع ہے‘ اس طرح فصلوں کی باقیات تو شاید ہوا کی آلودگی کا اتنا بڑا سبب نہ رہے تاہم آلودگی کا اصل موجب‘ جس کی سائنسی مطالعات بھی تصدیق کرتے ہیں‘ کی جانب جس قدر توجہ ہونی چاہیے تھی ہرگز نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں آلودگی کا سبب بننے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہو کیونکہ خبروں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے مگر یہ معمول کی کارروائی نہیں ہے اور انتہائی زیادہ مقدار میں دھواں چھوڑنے والی چھوٹی بڑی گاڑیاں بدستور اور بے جھجھک شہروں کی سڑکوں پر فراٹے بھرتی پھرتی ہیں جبکہ پنجاب کے محکمہ منصوبہ بندی وترقی کے اربن یونٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق لاہور میں 80 فیصد سے زائد آلودگی ٹرانسپورٹ سیکٹر سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں آلودگی پر قابو پانے والے ممالک کی حکمت عملی کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔
اس سلسلے میں چین سے بڑھ کر کامیابی کی کوئی مثال نہیں۔ 2013ء سے 2017ء کے دوران بیجنگ میں آلودگی میں 33 فیصد کمی آئی۔ بیجنگ میں آلودگی کے مسئلے سے نمٹنے کیلئے جامع پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا جن میں آلودگی کا سبب بننے والے بجلی گھروں اور کارخانوں کی بندش‘ الیکٹرک گاڑیوں کی جانب انقلابی پیشرفت اور گریٹ گرین وال کے نام سے شجرکاری کا غیر معمولی منصوبہ شامل تھا۔ ان کثیر الجہتی کوششوں ہی کا نتیجہ ہے کہ بیجنگ میں اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 69 ہے۔ ہماری حکومتوں کو بھی یہ کرنا ہو گا‘ بصورت دیگر نہایت آلودہ اورشدید مضر صحت ہوا کی وجہ سے ہمارے خوبصورت شہر انسانی آبادی کے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔