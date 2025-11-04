صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
اداریہ
بے قابو مہنگائی

وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق اکتوبر میں مہنگائی کی شرح میں ماہانہ بنیادوں پر 1.8 فیصد اضافے کے بعد مجموعی مہنگائی کی شرح 6.25فیصد تک پہنچ گئی ہے‘ جو وزارتِ خزانہ کے تخمینوں سے زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر کے دوران ٹماٹر کی قیمت میں 58فیصد‘ پیاز میں 18فیصد‘ تازہ سبزیوں میں 12 فیصد‘ آٹے میں آٹھ فیصد اور بجلی کے نرخوں میں نو فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ پراپرٹی کرایوں میں بھی ڈیڑھ فیصد کا اضافہ ہوا۔ ایک جانب چولہا جلانے سے لے کر گھر کے کرایے تک‘ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور دوسری جانب محدود آمدنی والے طبقے کی قوتِ خرید مزید سکڑتی جا رہی ہے۔

وزارتِ خزانہ نے گزشتہ ہفتے مہنگائی میں اضافے کی وجہ سیلاب کے باعث وقتی سپلائی تعطل کو قرار دیا تھا‘ تاہم اس کیساتھ ساتھ منافع خوری‘ ذخیرہ اندوزی اور غیرمؤثر مارکیٹ نگرانی جیسے عوامل بھی اس بحران کو گہرا کر رہے ہیں۔ حکومت مہنگائی کے تدارک کیلئے وقتی اعلانات کے بجائے ایک جامع حکمتِ عملی اپنائے۔ صرف ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کارروائی کافی نہیں بلکہ اجرتوں اور روزگار کے مواقع میں اضافہ اور کم آمدنی والے طبقے کیلئے ٹارگٹڈ سبسڈی پروگرام ناگزیر ہیں۔ جب تک عوام کی معاشی سکت میں اضافہ یقینی نہیں بنایا جاتا‘ مہنگائی کے اعدادوشمار چاہے جتنے بھی کم کیوں نہ ہوں‘ عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی۔

 

