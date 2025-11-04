صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
بلیو اکانومی کی اہمیت

وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کراچی میں ہونے والی پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپوسے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو مشرق اور مغرب کے درمیان ایک قدرتی سمندری پل قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ ملک عزیز کا منفرد محل وقوع ہے‘ جو اسے عالمی تجارتی نظام میں ایک قدرتی مرکز بناتا ہے۔ وطن عزیز کے پاس ایک ہزار کلومیٹر طویل ساحلی پٹی اور دنیا کے اہم ترین آبی تجارتی راستوں پر تین بڑی بندرگاہیں کراچی‘ پورٹ قاسم اور گوادر موجود ہیں۔ یہ وسائل کسی بھی ترقی پذیر ملک کیلئے معاشی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتے ہیں مگر ہم ان مواقع سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز کی 2024ء کی ایک رپورٹ کے مطابق بلیو اکانومی کا ملکی جی ڈی پی میں حصہ صرف 0.4 فیصد ہے جبکہ کئی دیگر سمندری ممالک میں یہ شرح چار سے سات فیصد تک ہے۔

آبی ماہرین کے مطابق اگر حکومت بلیو اکانومی پر سنجیدگی سے توجہ دے تو یہ شعبہ ملکی معیشت میں سالانہ 40 ارب ڈالر تک حصہ ڈال سکتا ہے۔ سمندری تجارت‘ ماہی گیری‘ ساحلی سیاحت‘ معدنی وسائل‘ شپنگ انڈسٹری اور سمندری توانائی جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری سے نہ صرف جی ڈی پی میں اضافہ ممکن ہے بلکہ لاکھوں نئے روزگار بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان بلاشبہ مشرق و مغرب کے درمیان قدرتی سمندری پل ہے مگر یہ پل تبھی ترقی و خوشحالی کی شاہراہ بنے گا جب ہم اپنے سمندری وسائل کو سنجیدگی سے قومی ترقی کے دھارے میں شامل کریں گے۔

 

