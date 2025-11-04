منشیات اور دہشت گردی
پاک فوج کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان سے کسی حملے کی صورت میں جنگ بندی کو ختم سمجھا جائے گا اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سوموار کے روزراولپنڈی میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت سرحدی علاقوں میں ڈرگ مافیا متحرک ہے اور پوست کی کاشت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ بقول اُن کے خیبر اور وادی تیراہ میں تقریباً 12 ہزار ایکڑ رقبے پر منشیات کاشت کی جاتی ہے‘ منشیات کی اس کاشت سے حاصل ہونیوالی آمدنی کا ایک حصہ خوارج کے حصہ میں آتا ہے جو یہی پیسہ اس غیر قانونی دھندے کو تحفظ اور دہشتگردی کو فروغ دینے میں استعمال کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ منشیات کی کاشت کرنے والوں کو سیاسی سر پرستی حاصل ہے‘ بقول اُن کے اسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے تیراہ میں آپریشن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ افغانستان میں شدت پسندی اور لاقانونیت کے جو منفی اثرات پاکستان پر پڑے ان میں منشیات سر فہرست ہے اور اس کے بعد اسلحہ کی فراوانی۔
افغانستان میں خانہ جنگی کے یہ بھیانک اثرات پاکستان کے سماج اور معیشت کیلئے خوفناک ثابت ہوئے ہیں۔ ایک طرف ملک میں آتشیں اسلحے کی ریل پیل سے جرائم اور مار دھاڑ کے واقعات بہت بڑھ گئے‘ دوسری جانب منشیات کی آسان دستیابی کینسر کی طرح پاکستان میں پھیلتی چلی گئی اور پاکستانی سماج منشیات کے چنگل میں بہت بری طرح پھنس گیا۔ اس صورتحال کا دوسرا منفی اثر پاکستان سے منشیات کی سمگلنگ میں اضافے کی صورت میں سامنے آیا جس سے دنیا بھر میں ملکِ عزیز کی بدنامی ہوئی۔ منشیات کا یہ دھندا بدستور جاری ہے۔ جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نشاندہی کی‘ اگر ہزاروں ایکڑ پوست کاشت ہو رہی ہے تو اس کی یافت ظاہر ہے ہمارے سماج کو متاثر کرے گی اور یہاں سے منشیات کی سمگلنگ کے دھندے کو تقویت ملے گی۔ پاکستان کی نوجوان نسل خاص طور پر اس خطرے کا ہدف ہیں۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کی لت میں تیزی سے اضافہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ ملکی آبادی میں نوجوان ہی سب سے بڑا طبقہ ہیں اور یہی قوم کی امید‘ مستقبل اور مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہیں۔ منشیات کی لت نہ صرف صحت برباد کرتی ہے بلکہ طویل مدتی سطح پر ملکی ترقی کے امکانات بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں؛ چنانچہ ضروری ہے کہ منشیات کی پیداوار کی بیخ کنی کیلئے بلا تاخیر اور سخت اقدامات کیے جائیں۔
یہ بات بہت ہی تشویشناک ہے کہ منشیات کی تیاری جو پہلے افغانستان میں عام تھی اب پاکستانی سرحدوں کے اندر بھی اس ناجائز دھندے نے زور پکڑا ہے۔ یہ ایک کھلا راز ہے کہ منشیات کی تیاری اور فروخت کا سلسلہ غیر قانونی اور جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور یہی عناصر اسکے سب سے بڑے بینی فشری ہوتے ہیں۔ یہی ذریعہ ان عناصر کیلئے آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے اور ملک میں دہشت گردی اور منظم جرائم کو بڑھاوا دیتا ہے۔ انسدادِ دہشتگردی کے مؤثر اقدامات کیلئے منشیات کی پیداوار‘ سمگلنگ اور فروخت کے سلسلے پر بھی کاری ضرب لگانا ہو گی۔ دہشت گرد عناصر کی مالی امداد کے ذرائع کو مسدود کرنے کا یہ ایک مؤثر ذریعہ ہو گا اور ملک میں منشیات کی لعنت کو ختم کرنے کا بھی۔ یہ اکیلے سکیورٹی اداروں کی ذمہ داری نہیں‘ سیاسی قوتوں اور سماجی حلقوں کو بھی اس کام میں شریک ہونا چاہیے۔ راولپنڈی میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر کے یہ الفاظ غور طلب ہیں کہ سیاستدان ہر معاملے پر سیاست کریں‘ دہشت گردی پر نہ کریں۔ اس میں دوسری رائے نہیں کہ دہشت گرد من حیث القوم ہمارے دشمن ہیں‘ لہٰذا مشترکہ خطرے کے خلاف متفقہ رائے ہونی چاہیے نہ کہ اختلافات پیدا کر کے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ افغانستان کی جانب سے سکیورٹی کے خدشات کے بعد یہ اتفاق رائے قومی تقاضا بن چکا ہے۔