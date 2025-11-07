صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
اداریہ
فرسودہ آبپاشی نظام

عالمی بینک کی حالیہ گلوبل واٹر مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق پاکستان اُن چھ ممالک میں شامل ہے جہاں زراعت میں پانی کا استعمال انتہائی غیر مؤثر انداز میں کیا جا رہا ہے‘ جس سے آبی قلت کے سنگین صورت اختیار کرنے کا خدشہ ہے۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ ملک میں رائج طرزِ آبپاشی زراعت کے ساتھ ساتھ ملک کی آبی استعداد کے تناظر میں بھی نہایت غیر موزوں ہے۔ نہری پانی کے ضیاع‘ غیرہموار تقسیم اور زیادہ پانی سے تیار ہونیوالی فصلوں کی کاشت نے پانی کے تحفظ کے تمام اصولوں کو پسِ پشت ڈال رکھا ہے۔ نتیجتاً ہر سال لاکھوں کیوسک پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ملک میں پانی کی ترسیل کا ناقص نظام‘ آبی ذخائر کی دیکھ بھال میں غفلت اور واٹر مینجمنٹ کیلئے صوبائی سطح پر ہم آہنگ پالیسی کے فقدان جیسے عوامل اس بحران کو دو چند کر رہے ہیں۔

ضروری ہے کہ ایک جامع آبی پالیسی مرتب کی جائے جس کے تحت جدید ٹیکنالوجی کو فروغ اور کسانوں کو تربیت و سبسڈی فراہم کی جائے تاکہ وہ ڈرِپ ایری گیشن اور سپرنکلر جیسے آبپاشی کے جدید طریقے اپنائیں۔ ساتھ ہی عوامی سطح پر آبی تحفظ کا شعور اجاگر کیا جائے۔ صنعتی اور شہری علاقوں میں گندے پانی کی ری سائیکلنگ‘ بارانی علاقوں میں واٹر ہارویسٹنگ اور مقامی سطح پر چھوٹے ذخائر کی تعمیر جیسے اقدامات سے قیمتی میٹھے پانی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر اس حوالے سے اب بھی غفلت برتی گئی تو ہماری آنے والی نسلیں آبی قلت کے علاوہ غذائی بحران سے بھی دوچار ہوں گی۔

