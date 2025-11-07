فرسودہ آبپاشی نظام

فرسودہ آبپاشی نظام
عالمی بینک کی حالیہ گلوبل واٹر مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق پاکستان اُن چھ ممالک میں شامل ہے جہاں زراعت میں پانی کا استعمال انتہائی غیر مؤثر انداز میں کیا جا رہا ہے‘ جس سے آبی قلت کے سنگین صورت اختیار کرنے کا خدشہ ہے۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ ملک میں رائج طرزِ آبپاشی زراعت کے ساتھ ساتھ ملک کی آبی استعداد کے تناظر میں بھی نہایت غیر موزوں ہے۔ نہری پانی کے ضیاع‘ غیرہموار تقسیم اور زیادہ پانی سے تیار ہونیوالی فصلوں کی کاشت نے پانی کے تحفظ کے تمام اصولوں کو پسِ پشت ڈال رکھا ہے۔ نتیجتاً ہر سال لاکھوں کیوسک پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ملک میں پانی کی ترسیل کا ناقص نظام‘ آبی ذخائر کی دیکھ بھال میں غفلت اور واٹر مینجمنٹ کیلئے صوبائی سطح پر ہم آہنگ پالیسی کے فقدان جیسے عوامل اس بحران کو دو چند کر رہے ہیں۔
ضروری ہے کہ ایک جامع آبی پالیسی مرتب کی جائے جس کے تحت جدید ٹیکنالوجی کو فروغ اور کسانوں کو تربیت و سبسڈی فراہم کی جائے تاکہ وہ ڈرِپ ایری گیشن اور سپرنکلر جیسے آبپاشی کے جدید طریقے اپنائیں۔ ساتھ ہی عوامی سطح پر آبی تحفظ کا شعور اجاگر کیا جائے۔ صنعتی اور شہری علاقوں میں گندے پانی کی ری سائیکلنگ‘ بارانی علاقوں میں واٹر ہارویسٹنگ اور مقامی سطح پر چھوٹے ذخائر کی تعمیر جیسے اقدامات سے قیمتی میٹھے پانی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر اس حوالے سے اب بھی غفلت برتی گئی تو ہماری آنے والی نسلیں آبی قلت کے علاوہ غذائی بحران سے بھی دوچار ہوں گی۔