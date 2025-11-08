صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
ڈینگی کا پھیلاؤ

سندھ میں ڈینگی کا پھیلاؤ تشویشناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ رواں ہفتے کے دوران صوبے بھر سے تین ہزار سے زائد نئے کیسز اور دس اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اورپنجاب سے بھی ڈینگی کے کیسز کی خبریں موصول رہی ہیں۔ ہر سال ڈینگی کی وبا سر اٹھاتی ہے لیکن حکومت اور متعلقہ ادارے اس کے تدارک کیلئے مؤثر منصوبہ بندی نہیں کر پاتے۔ انسدادِ ڈینگی کیلئے محض مچھر مار سپرے جیسی کارروائیاں کی جاتی ہیں لیکن نکاسی آب کے ناقص انتظامات اور کچرے کے ڈھیر پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی جو مچھروں کی افزائش کیلئے بہترین ماحول فراہم کرتے ہیں۔

اگرچہ محکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی رسپانس سیل کے فعال ہونے‘ فیلڈ آپریشنز کے تسلسل اور ہسپتالوں میں گنجائش بڑھانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں مگر زمینی حقائق ان کی تائید کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ ڈینگی کے پھیلاؤ پر قابو پانے کیلئے صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ کو جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سپرے مہمات کو تیز کرنے‘ نالوں اور گلی محلوں سے کھڑا پانی نکالنے اور ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈز کیلئے مزید وسائل فراہم کرنے چاہئیں۔ شہریوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں اور آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں۔ ڈینگی سے تحفظ صرف اجتماعی شعور‘ بروقت اقدامات اور مستقل احتیاط ہی سے ممکن ہے۔

 

