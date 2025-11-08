صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ افتخار احمد سندھو ذوالفقار علی مہتو مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

قومی اتفاقِ رائے ضروری

پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم اور آئینی عدالتوں کے قیام کی حمایت کرے گی کیونکہ ان سے جمہوریت یا سول بالادستی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا‘ تاہم دہری شہریت‘ الیکشن کمشنر اور ایگزیکٹو مجسٹریٹس سے متعلق ترامیم سے متعلق پارٹی میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ مجوزہ ترمیمی پیکیج کے چیدہ چیدہ نکات پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسکے اثرات عدلیہ‘ پارلیمان‘ صوبوں اور وفاقی نظامِ حکومت کو محیط ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ ضروری ہے کہ آئین سازی کے اس عمل میں جلدبازی یا سیاسی ترجیحات کے بجائے قومی اتفاقِ رائے کو فوقیت دی جائے۔

آئین میں کسی بڑی تبدیلی سے قبل تمام پارلیمانی قوتوں کی مشاورت اس لیے بھی ناگزیر ہے کیونکہ ہر جماعت ملک کے کسی طبقے یا علاقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ ماضی میں بغیر اتفاقِ رائے کے کی گئی آئینی ترامیم پائیدار ثابت نہیں ہوئیں۔ ایسی ترامیم نے نہ صرف سیاسی اختلافات کو گہرا کیا بلکہ اداروں کے مابین عدم اعتماد کو بھی جنم دیا۔ اسلئے 27ویں ترمیم جیسے حساس معاملے میں حکومت پر بدرجہ اتم یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سب فریقوں کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھے۔ آئین ایک زندہ دستاویز ہے اور اس کی روح صرف اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب ہر قسم کی ترمیم اور قانون سازی قومی اتفاق رائے اور اجتماعی دانش سے ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو