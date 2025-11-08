قومی اتفاقِ رائے ضروری
پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم اور آئینی عدالتوں کے قیام کی حمایت کرے گی کیونکہ ان سے جمہوریت یا سول بالادستی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا‘ تاہم دہری شہریت‘ الیکشن کمشنر اور ایگزیکٹو مجسٹریٹس سے متعلق ترامیم سے متعلق پارٹی میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ مجوزہ ترمیمی پیکیج کے چیدہ چیدہ نکات پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسکے اثرات عدلیہ‘ پارلیمان‘ صوبوں اور وفاقی نظامِ حکومت کو محیط ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ ضروری ہے کہ آئین سازی کے اس عمل میں جلدبازی یا سیاسی ترجیحات کے بجائے قومی اتفاقِ رائے کو فوقیت دی جائے۔
آئین میں کسی بڑی تبدیلی سے قبل تمام پارلیمانی قوتوں کی مشاورت اس لیے بھی ناگزیر ہے کیونکہ ہر جماعت ملک کے کسی طبقے یا علاقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ ماضی میں بغیر اتفاقِ رائے کے کی گئی آئینی ترامیم پائیدار ثابت نہیں ہوئیں۔ ایسی ترامیم نے نہ صرف سیاسی اختلافات کو گہرا کیا بلکہ اداروں کے مابین عدم اعتماد کو بھی جنم دیا۔ اسلئے 27ویں ترمیم جیسے حساس معاملے میں حکومت پر بدرجہ اتم یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سب فریقوں کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھے۔ آئین ایک زندہ دستاویز ہے اور اس کی روح صرف اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب ہر قسم کی ترمیم اور قانون سازی قومی اتفاق رائے اور اجتماعی دانش سے ہو۔