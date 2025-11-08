صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ افتخار احمد سندھو ذوالفقار علی مہتو مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

پاک افغان ڈیڈلاک

پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات میں تاحال کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی اور ڈیڈلاک برقرار ہے۔ وفاقی وزیراطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے گزشتہ روز برادر ممالک ترکیہ اور قطر کا مذاکرات میں ثالثی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ دہشتگردی پر قابو پانے سے متعلق اپنی طویل عرصے سے چلی آنے والی بین الاقوامی‘ علاقائی اور دوطرفہ ذمہ داریوں کو پورا کرے جن میں اب تک وہ ناکام رہا ہے۔ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان افغان عوام سے خیر سگالی کا اعادہ کرتا اور ان کیلئے ایک پُرامن مستقبل کا خواہش مند ہے۔

استنبول میں سرحدی دراندازی‘ دہشتگردی‘ شدت پسندوں کی معاونت اور افغان سرزمین میں انہیں میسر محفوظ پناہ گاہوں کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ حکام کے مابین ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کا پہلا رائونڈ 19 اکتوبر کو دوحہ میں ہوا تھا جبکہ 25 اکتوبر کو استنبول میں دونوں ممالک کے وفود نے چار روز تک مذاکراتی ادوار میں حصہ لیا۔ اس دوران تصفیہ طلب معاملات حل کی جانب بڑھتے محسوس ہوئے مگر پھر افغان حکام کی ہٹ دھرمی نے سارے مذاکراتی عمل کو تلپٹ کر دیا۔ چھ نومبر کو مذاکرات کے تیسرے دور کا آغاز ہوا مگر عبوری افغان انتظامیہ کسی بھی تحریری معاہدے سے گریز پا ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے مؤقف بڑا واضح ہے۔ نہ تو پاکستان افغانستان سے متعلق کوئی جارحانہ عزائم رکھتا ہے اور نہ ہی کسی ایسی چیز کا طالب ہے جو کابل انتظامیہ کے استطاعت سے باہر ہو۔ پاکستان کا مطالبہ دوستانہ ماحول اور پُرامن سرحدی صورتحال ہے۔ عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان کو دہشتگردی کے جس قدر خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے‘ یہ حقیقت پوری دنیا پر عیاں ہے۔

گزشتہ روز افغان سرزمین سے ہونے والے حملوں کی معلومات مع شواہد استنبول میں ثالثوں سے بھی شیئر کی گئیں۔ اس سے پیشتر یہ معلومات افغانستان کو بھی فراہم کی گئیں مگر افغان حکام کی جانب سے لیت و لعل سے کام لیا گیا‘ نتیجتاً پاکستان کو ازخود دہشتگردوں کے خلاف کارروائی کرنا پڑی۔ افغانستان کو شدت پسندی سے پاک کرنے کے حوالے سے پاکستان نے افغان انتظامیہ کو ازخود شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے‘ اس ضمن میں بھرپور تعاون فراہم کرنے‘ مل کر دہشتگرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے یا پاکستان سے انہیں نشانہ بنانے سمیت متعدد قابلِ عمل اور مستعمل حل تجویز کیے مگر افغان عبوری انتظامیہ نے نہ تو پاکستانی تجاویز پر آمادگی ظاہر کر رہی ہے اور نہ ہی اپنی علاقائی ذمہ داریوں کا ادراک کر رہی ہے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو لاجسٹک سپورٹ افغانستان کی جانب سے مہیا کی جا رہی ہے۔ پاکستان پُرامن طریقے اور افہام و تفہیم سے مسئلے کے حل کا خواہاں ہے وگرنہ اس کی حربی صلاحیتیوں اور دفاعی قوت کی ایک دنیا معترف ہے۔

اگر افغانستان نے اب بھی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک نہ کیا تو پاکستان یہ واضح کر چکا کہ وہ اپنے عوام کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کیلئے تمام ضروری اقدامات کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ مسلم حقیقت ہے کہ افغان سرزمین سے ہونیوالی دہشتگردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے اور یہ ڈیڈلاک اسی وقت ختم ہو گا جب افغانستان دوحہ معاہدے کے مطابق اپنی سرزمین علاقائی ممالک کے خلاف اور دہشت گردی میں استعمال نہ ہونے کی تحریری ضمانت فراہم کرے۔ ایسا ملک‘ جو افغانستان کو نہ صرف سمندر سے جوڑتا بلکہ اس کیلئے تمام اشیائے ضروریہ کے گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے‘ اس سے کشیدگی مول لے کر عبوری حکومت اپنی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ کابل انتظامیہ کو اپنے طرزِ عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ محض دو ہمسایہ ممالک کا نہیں بلکہ خطے کے کروڑوں افراد کے مستقبل کا سوال ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو