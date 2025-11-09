مہنگائی بے قابو
وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق سات نومبر کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں سالانہ بنیادوں پر چار فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ ملک میں گزشتہ 14ہفتوں سے مہنگائی میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مسلسل بڑھنے اور قوتِ خرید کم ہونے سے عام شہری کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ حکومت کی طرف سے گزشتہ ماہ تک مہنگائی میں اضافے کی وجہ سیلاب کی باعث سے سپلائی چین کو متاثر ہونا قرار دیا جا رہا تھا لیکن اب جبکہ سپلائی چین کافی حد تک بحال ہو گئی ہے پھر بھی مہنگائی بے قابو ہے۔ اس کی بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ہے۔
اگرچہ پنجاب میں ان عوامل کے تدارک کیلئے ایک خصوصی ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اس کے باوجود منافع خوری جاری ہے۔ مہنگائی کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنے کیلئے حکومت کو فوری طور پر ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کا خاتمہ‘ بنیادی اشیا ضروریہ کی سپلائی چین کی مضبوطی‘ زرعی پیداوار میں اضافہ اور مقامی مارکیٹوں کی فعال نگرانی جیسی اقدامات یقینی بنانا ہوں گے۔ اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے تو نہ صرف عوام کی قوتِ خرید مزید کم ہو گی بلکہ اقتصادی عدم مساوات میں اضافہ ہو گا۔ مہنگائی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فوری‘ شفاف اور مؤثر اقدامات کے ذریعے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔