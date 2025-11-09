فنی تربیت کی اہمیت
ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں نوکریوں اور ہنر سے محروم پاکستانی نوجوانوں کو ملکی معیشت پر بوجھ قرار دیا۔ اس وقت ملک میں بے روزگاری کی شرح تقریباً آٹھ فیصد تک پہنچ چکی ہے جبکہ سب سے زیادہ بے روزگار طبقہ 15 سے 35 برس کی عمر کے نوجوان ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس میں لوگ اپنی صلاحیتوں سے ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں مگر قابلِ قدر ہنر کی کمی اور محدود مواقع نے انہیں مایوسی اور بے سمتی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ڈگری فراہم کرتا ہے مگر مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق مہارت نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں لاکھوں پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ہیں جن کی تعلیم کا کوئی مصرف نہیں۔
اس وقت قریب دو تہائی ملکی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو تربیت یافتہ ہو تو معیشت کا انجن بن سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہنر مند افرادی قوت کی تیاری پر توجہ مرکوز کی جائے۔ اس مقصد کیلئے ملک بھر میں جدید تقاضوں کے مطابق فنی تربیت کے اداروں کا قیام ناگزیر ہے۔ ایسے ادارے جہاں صرف روایتی کورسز نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی‘ انڈسٹریل ٹریننگ اور ڈیجیٹل سکلز کی تربیت دی جائے۔ نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع تبھی میسر آئیں گے جب وہ ہنر مند ہوں گے۔ ورنہ بڑھتی ہوئی آبادی آنے والے برسوں میں معیشت کے کندھوں پر ایک ناقابلِ برداشت بوجھ بن کر رہ جائے گی۔