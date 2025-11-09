27ویں آئینی ترمیم کا مرحلہ

27ویں آئینی ترمیم کا مرحلہ
وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینیٹ میں پیش کر دیا گیاہے۔ مروج طریقہ کار کے مطابق یہ بل سینیٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹیوں میں زیر غور آئے گاجہاں اس پر غورو خوض کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں ہر طرح کی آرا سامنے آئیں گی‘ مجوزہ ترامیم کی حمایت میں بھی اور مخالفت میں بھی۔ یہی جمہوریت کا حُسن ہے کہ اس نظام حکومت میں سوچنے اور بیان کرنے کی پوری آزادی اور سہولت میسر ہوتی ہے‘ مگر تہذیب اور معاشرت کی متعین حدود اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر گفتگو کے ساتھ ملک میں پارلیمانی ذمہ داریوں کا موضوع بھی زیر بحث آئے گا ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق آئینی ترمیم کے مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام‘ ججز کے تقرر کا نیا طریقہ کار‘ صوبائی کابینہ اور مشیروں کی تعداد میں اضافہ اور آرٹیکل 243 میں ترامیم شامل ہیں‘تاہم اپوزیشن کو اس بل پر فوری بحث اور منظوری کے عمل پر تحفظات ہیں ۔
سینیٹر علی ظفر کا شکوہ تھا کہ انہیں بل کا مسودہ دیر سے ملا اور اسے پڑھے بغیر اُن کے لیے کسی بحث یا فیصلے تک پہنچنا ممکن نہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے سینیٹر علامہ راجا ناصر عباس نے بھی بل پر اتفاقِ رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئینی ترمیم وقت اور حالات کا تقاضا اور ایک مستقل جاری رہنے والا عمل ہے جس پر قدغن کا تصور آئینی وجود کے لیے پُر خطر ہو سکتا ہے‘ تاہم یہ بھی تسلیم شدہ اور آزمودہ حقیقت ہے کہ آئینی ترمیم کا عمل بھی آئین سازی ہی کی طرح احتیاط اور وسیع تر قومی اتفاقِ رائے کا متقاضی ہے۔آئینی ترامیم کا مطمح نظر حکومتی یا سیاسی مفاد نہیں بلکہ قومی مفاد ہونا چاہیے‘ اور وہی ترامیم پائیدار اور آئینی ڈھانچے کی قوت میں اضافے کا سبب بنی ہیں جن میں یہ شرائط پوری کی گئیں‘ ورنہ ماضی میں ایسی کئی ترامیم بھی آئین پاکستان میں کی گئیں جو کسی حکمران نے اپنے وقتی سیاسی مفاد کی غرض سے کیں مگر آنے والی حکومتوں نے پہلی فرصت میں اس کے اثرات سے آئین کو پاک کرنا ضروری سمجھا۔
اس میں ایک سبق ہے کہ آئینی ترامیم قومی اتفاقِ رائے کے جذبے کے تابع ہونی چاہیے تاکہ اس سے مضبوط جمہوری اور قانونی ڈھانچہ قائم رہے۔ جب آئین کی تقدیس اور قومی مستقبل کا تعلق کسی اقدام سے جڑ جائے تو ہر لفظ‘ ہر شق اور ہر فیصلہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔دستورِ پاکستان نے ہمیشہ اتحاد اور اتفاقِ رائے کو اہمیت دی ہے۔ 1973ء میں جب یہ آئین بنایا گیا تو سیاسی اختلافات کے باوجود سبھی سیاسی جماعتوں نے ملک و قوم کے مفاد میں اتفاقِ رائے کو یقینی بنایا۔ آج بھی یہی اصول پیش نظر رہنا چاہیے۔ 27ویں ترمیم کے معاملے میں حکومت کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ سیاسی ہم آہنگی اور قومی اتفاقِ رائے یقینی بنائے۔ قومی اتفاقِ رائے آئینی ضرورت اور سیاسی استحکام اور عوامی اعتماد کا مظہر ہے؛ چنانچہ حکومت کو چاہیے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کے تحفظات اور تجاویز کو سنجیدگی سے لے‘ حزبِ اختلاف کی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ معاملات کو قومی مفاد کے تناظر میں دیکھیں نہ کے سیاسی عینک سے۔
سیاسی عدسے سے دیکھیں گے تو حکومت کا کوئی بھی فیصلہ اور اقدام شاید اپوزیشن کو مطمئن نہ کرسکے مگر چیزوں کو ذاتیات سے ماورا ہو کر دیکھنے کی سوچ پیدا ہو تو نقطہ نظر کی گنجائش میں وسعت کا امکان رہتا ہے۔ بہرکیف یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ سیاسی اقدامات پر حتمی فیصلہ تاریخ کا ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے یا وقتی مفاد تک خود کو محدود کرنا ہے‘ اس کا فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ عجلت میں کیے گئے فیصلے تو وقت کے ساتھ تاریخ کی دھند میں غائب ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔