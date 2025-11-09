صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
مجیب الرحمٰن شامی ایاز امیر رؤف کلاسرا رشید صافی عمران یعقوب خان محمد عبداللہ حمید گل
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

27ویں آئینی ترمیم کا مرحلہ

وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینیٹ میں پیش کر دیا گیاہے۔ مروج طریقہ کار کے مطابق یہ بل سینیٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹیوں میں زیر غور آئے گاجہاں اس پر غورو خوض کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں ہر طرح کی آرا سامنے آئیں گی‘ مجوزہ ترامیم کی حمایت میں بھی اور مخالفت میں بھی۔ یہی جمہوریت کا حُسن ہے کہ اس نظام حکومت میں سوچنے اور بیان کرنے کی پوری آزادی اور سہولت میسر ہوتی ہے‘ مگر تہذیب اور معاشرت کی متعین حدود اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر گفتگو کے ساتھ ملک میں پارلیمانی ذمہ داریوں کا موضوع بھی زیر بحث آئے گا ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق آئینی ترمیم کے مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام‘ ججز کے تقرر کا نیا طریقہ کار‘ صوبائی کابینہ اور مشیروں کی تعداد میں اضافہ اور آرٹیکل 243 میں ترامیم شامل ہیں‘تاہم اپوزیشن کو اس بل پر فوری بحث اور منظوری کے عمل پر تحفظات ہیں ۔

سینیٹر علی ظفر کا شکوہ تھا کہ انہیں بل کا مسودہ دیر سے ملا اور اسے پڑھے بغیر اُن کے لیے کسی بحث یا فیصلے تک پہنچنا ممکن نہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے سینیٹر علامہ راجا ناصر عباس نے بھی بل پر اتفاقِ رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئینی ترمیم وقت اور حالات کا تقاضا اور ایک مستقل جاری رہنے والا عمل ہے جس پر قدغن کا تصور آئینی وجود کے لیے پُر خطر ہو سکتا ہے‘ تاہم یہ بھی تسلیم شدہ اور آزمودہ حقیقت ہے کہ آئینی ترمیم کا عمل بھی آئین سازی ہی کی طرح احتیاط اور وسیع تر قومی اتفاقِ رائے کا متقاضی ہے۔آئینی ترامیم کا مطمح نظر حکومتی یا سیاسی مفاد نہیں بلکہ قومی مفاد ہونا چاہیے‘ اور وہی ترامیم پائیدار اور آئینی ڈھانچے کی قوت میں اضافے کا سبب بنی ہیں جن میں یہ شرائط پوری کی گئیں‘ ورنہ ماضی میں ایسی کئی ترامیم بھی آئین پاکستان میں کی گئیں جو کسی حکمران نے اپنے وقتی سیاسی مفاد کی غرض سے کیں مگر آنے والی حکومتوں نے پہلی فرصت میں اس کے اثرات سے آئین کو پاک کرنا ضروری سمجھا۔

اس میں ایک سبق ہے کہ آئینی ترامیم قومی اتفاقِ رائے کے جذبے کے تابع ہونی چاہیے تاکہ اس سے مضبوط جمہوری اور قانونی ڈھانچہ قائم رہے۔ جب آئین کی تقدیس اور قومی مستقبل کا تعلق کسی اقدام سے جڑ جائے تو ہر لفظ‘ ہر شق اور ہر فیصلہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔دستورِ پاکستان نے ہمیشہ اتحاد اور اتفاقِ رائے کو اہمیت دی ہے۔ 1973ء میں جب یہ آئین بنایا گیا تو سیاسی اختلافات کے باوجود سبھی سیاسی جماعتوں نے ملک و قوم کے مفاد میں اتفاقِ رائے کو یقینی بنایا۔ آج بھی یہی اصول پیش نظر رہنا چاہیے۔ 27ویں ترمیم کے معاملے میں حکومت کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ سیاسی ہم آہنگی اور قومی اتفاقِ رائے یقینی بنائے۔ قومی اتفاقِ رائے آئینی ضرورت اور سیاسی استحکام اور عوامی اعتماد کا مظہر ہے؛ چنانچہ حکومت کو چاہیے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کے تحفظات اور تجاویز کو سنجیدگی سے لے‘ حزبِ اختلاف کی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ معاملات کو قومی مفاد کے تناظر میں دیکھیں نہ کے سیاسی عینک سے۔

سیاسی عدسے سے دیکھیں گے تو حکومت کا کوئی بھی فیصلہ اور اقدام شاید اپوزیشن کو مطمئن نہ کرسکے مگر چیزوں کو ذاتیات سے ماورا ہو کر دیکھنے کی سوچ پیدا ہو تو نقطہ نظر کی گنجائش میں وسعت کا امکان رہتا ہے۔ بہرکیف یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ سیاسی اقدامات پر حتمی فیصلہ تاریخ کا ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے یا وقتی مفاد تک خود کو محدود کرنا ہے‘ اس کا فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ عجلت میں کیے گئے فیصلے تو وقت کے ساتھ تاریخ کی دھند میں غائب ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
صحرائے تھل میں جشن
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
حکیم الامت
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
کالم آرکائیو