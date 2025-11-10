صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
اداریہ
بڑھتا تجارتی خسارہ

رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ میں تجارتی خسارہ 38 فیصد اضافے کے ساتھ 12 ارب 58 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیاہے‘ جس کی بنیادی وجہ درآمدات میں اضافہ اور برآمدات میں کمی ہے۔ ماہانہ بنیادوں پر جولائی میں 17 فیصد‘ اگست میں 32 فیصد‘ ستمبر میں 45 فیصد اور اکتوبر میں گزشتہ سال کی نسبت تجارتی خسارے میں 56 فیصد سے زائد اضافہ ہوا۔ اگر یہ رجحان یونہی برقرار رہا تو خدشہ ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک سالانہ تجارتی خسارہ 36 ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتا ہے‘ جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں تقریباً دس ارب ڈالر زیادہ ہوگا۔ اس وقت تجارتی توازن دہرے مسائل کا شکار ہے۔

ایک طرف برآمدات میں گزشتہ سال کی نسبت چار فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اور دوسری جانب درآمدات میں 15 فیصد سے زائد اضافہ ہوا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق تجارتی خسارے اور مہنگائی سمیت اہم معاشی اشاریے تشویشناک رجحانات ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر درآمدات کو فوری قابو نہ کیا گیا تو تجارتی خسارہ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے‘ جس سے کرنٹ اکاؤنٹ‘ زرمبادلہ کے ذخائر اور روپے کی مستحکم قدر پر بھی منفی اثر پڑنے کا احتمال ہے۔ ان حالات میں حکومت کو اپنی توجہ برآمدات میں اضافے پر مرکوز کرنی چاہیے‘ اس سے تجارتی خسارے کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور زرمبادلہ کے ذخائر اور روپے کی قدر بھی مستحکم ہو گی۔ 

 

