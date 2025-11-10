بڑھتا تجارتی خسارہ
رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ میں تجارتی خسارہ 38 فیصد اضافے کے ساتھ 12 ارب 58 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیاہے‘ جس کی بنیادی وجہ درآمدات میں اضافہ اور برآمدات میں کمی ہے۔ ماہانہ بنیادوں پر جولائی میں 17 فیصد‘ اگست میں 32 فیصد‘ ستمبر میں 45 فیصد اور اکتوبر میں گزشتہ سال کی نسبت تجارتی خسارے میں 56 فیصد سے زائد اضافہ ہوا۔ اگر یہ رجحان یونہی برقرار رہا تو خدشہ ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک سالانہ تجارتی خسارہ 36 ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتا ہے‘ جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں تقریباً دس ارب ڈالر زیادہ ہوگا۔ اس وقت تجارتی توازن دہرے مسائل کا شکار ہے۔
ایک طرف برآمدات میں گزشتہ سال کی نسبت چار فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اور دوسری جانب درآمدات میں 15 فیصد سے زائد اضافہ ہوا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق تجارتی خسارے اور مہنگائی سمیت اہم معاشی اشاریے تشویشناک رجحانات ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر درآمدات کو فوری قابو نہ کیا گیا تو تجارتی خسارہ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے‘ جس سے کرنٹ اکاؤنٹ‘ زرمبادلہ کے ذخائر اور روپے کی مستحکم قدر پر بھی منفی اثر پڑنے کا احتمال ہے۔ ان حالات میں حکومت کو اپنی توجہ برآمدات میں اضافے پر مرکوز کرنی چاہیے‘ اس سے تجارتی خسارے کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور زرمبادلہ کے ذخائر اور روپے کی قدر بھی مستحکم ہو گی۔